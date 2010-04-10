Україна та РФ мають намір спростити порядок перетину кордону
Для громадян двох країн
Україна та Росія мають намір спростити порядок перетину кордону для громадян двох країн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністри закордонних справ України та Росії Костянтин ГРИЩЕНКО і Сергій ЛАВРОВ повідомили на спільній прес-конференції в Києві.
«Ми постараємося зробити все, щоб, принаймні, влітку, наші громадяни могли почуватися комфортно, коли вони лягають спати - їм не доведеться прокидатися десь о 4 ранку, щоб показати паспорт», - сказав К.ГРИЩЕНКО.
За словами міністра, сторони розраховують вирішити це питання найближчим часом.
«Не хотілося б називати конкретну дату, але вона у нас, ніби всередині встановлена», - додав К.ГРИЩЕНКО.
За словами керівника МЗС Росії С.ЛАВРОВА, обидві країни працюють у напрямку спрощення перетину кордону простими громадянами, і є розуміння того, що потрібно зробити.
«Але тільки потім не скаржтеся, що могли б перевіряти (паспорти) в поїзді, а натомість створюють чергу в Києві й Москві», - сказав він.
У свою чергу, К.ГРИЩЕНКО додав, що влада намагатиметься, щоб черг не було.