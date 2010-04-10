ГОЛОВНЕ на 10 квітня

НС

Літак, на борту якого перебував Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ, розбився поблизу військового аеропорту біля російського міста Смоленськ. Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських медіа, літак розбився під час заходження на посадку.

На борту літака перебували близько 100 людей.

Інформацію про аварію підтвердив прес-секретар МЗС Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ.

За даними телеканалу "Росія 24", в результаті катастрофи загинули 87 осіб. На місці катастрофи працюють рятувальники.

Л.КАЧИНСЬКИЙ планував відвідати Катинський цвинтар під Смоленськом, де розташований перший у Росії міжнародний меморіальний комплекс жертвам тоталітарних репресій. Про це повідомили напередодні в обласній адміністрації. Передбачалося, що в заходах, присвячених 70-річчю трагічних подій у Катині, візьмуть участь близько тисячі представників польської громадської організації "Катинські родини", а також представників російської влади і членів польської діаспори Смоленська. Меморіал розташований в Катинському лісі за 18 кілометрів на захід від обласного центру.

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У катастрофі літака Президента Польщі ніхто не вижив. Про це губернатор Смоленської області Сергій АНТУФ’ЄВ сказав по телефону в ефірі російському телеканалу «Вести 24».

«При заходженні на посадку літак Президента Польщі не дотягнув до посадочної смуги, за попередньою версією, зачепився за верхівки дерев, впав і розвалився на частини. У катастрофі ніхто не вижив», - сказав С.АНТУ’ЄВ.

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На борту літака Президента Польщі Леха Качинського, який розбився сьогодні під російським містом Смоленськ, перебувало 88 осіб. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Варшаві прес-секретар Міністерства закордонних справ Польщі Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що у списку пасажирів було 89 осіб, з яких одна особа не вилетіла до Росії.

"На жаль, найбільш правдоподібно, що всі 88 пасажирів, які знаходилися на борту, загинули", - сказав він.

Прес-секретар також зауважив, що МЗС перевіряє повідомлення ЗМІ про трьох осіб, які нібито вижили у катастрофі й у тяжкому стані знаходяться в лікарнях.

Крім того, П.ПАШКОВСЬКИЙ не виключив, що хтось із пасажирів після реєстрації не сів у літак.

Міжнародні стосунки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 11-14 квітня перебуватиме у США з робочим візитом для участі у Саміті з питань ядерної безпеки на запрошення Президента Сполучених Штатів Барака ОБАМИ. Про це УНІАН повідомив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.

За його словами, очікується, що на цей міжнародний форум прибудуть лідери 46 держав.

Саміт присвячений консолідації міжнародних зусиль зі зменшення рівня загрози ядерного тероризму та забезпечення надійного контролю над чутливими ядерними матеріалами, які можуть бути використані для виробництва ядерних вибухових пристроїв.

“Ці питання мають особливу вагу для України, яка традиційно бере активну участь у міжнародній співпраці у сфері ядерної безпеки”, - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

В Адміністрації Президента також наголошують, що у ході Саміту Україна візьме участь у формуванні глобальної стратегії дій у сфері ядерної безпеки. Це також нагода привернути увагу світового співтовариства до проблем подолання Україною наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, зокрема, порушити питання щодо необхідності наповнення коштами Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки для успішної реалізації відповідних проектів, які фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги.

В.ЯНУКОВИЧ візьме участь в офіційних заходах Саміту, зокрема, у пленарних засіданнях та окремих зустрічах глав держав, під час яких обговорюватиметься тематика зменшення загрози ядерного тероризму у контексті безпеки ядерних матеріалів, ролі МАГАТЕ у забезпеченні фізичної ядерної безпеки.

Пріоритетом для Президента України є переговори з керівництвом Міжнародного валютного фронду та Світового банку, які слугуватимуть відновленню активного співробітництва України з цими фінансовими організаціями і залученню міжнародної фінансової допомоги для подолання кризових явищ в економіці України.

Під час перебування у Вашингтоні глава держави також проведе зустрічі з представниками американських ділових кіл, політичної еліти США.

Крім цього, В.ЯНУКОВИЧ вшанує пам`ять Тараса Шевченка, пам’ятник якому встановлений у Вашингтоні, та зустрінеться з українською громадою.

Програма візиту глави держави передбачає також проведення переговорів із лідерами окремих країн - учасниць Саміту. Зокрема, йде підготовка робочих зустрічей В.ЯНУКОВИЧА із господарем Саміту – Президентом США Б.ОБАМОЮ, а також Президентом Бразилії Луїсом Лулою Да СІЛВА, прем’єр-міністром Індії Манмоганом СІНГХОМ, прем’єр-міністром Канади Стівеном ГАРПЕРОМ, головою Китайської Народної Республіки Ху ЦЗІНЬТАО, Федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, прем’єр-міністром Туреччини Реджепом ЕРДОГАНОМ, Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.

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Зустріч прем`єр-міністрів України і Російської Федерації Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА пройде в аеропорту «Внуково-2». Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду РФ.

Передбачається, що після цього В.ПУТІН вирушить до Смоленської області, де сьогодні сталася катастрофа літака Президента Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня під час телефонної розмови М.АЗАРОВ домовився сьогодні в Москві зустрітися з В.ПУТІНИМ.

Раніше прес-служба уряду Росії повідомляла, що зустріч прем`єрів запланована в заміській резиденції Ново-Огарьово на 17.30 мск.

Бюджет

Уряд Миколи АЗАРОВА не має наміру застосовувати практику корегування бюджетного розпису залежно від розвитку економічної ситуації. Про це прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

"Ми відмовилися від практики так званого корегування бюджетного розпису, який застосовував попередній уряд", - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що, застосовуючи таку практику, уряд Юлії ТИМОШЕНКО демонстрував виконання бюджету впродовж 11 місяців 2009 року, а в грудні бюджет був фактично "провалений".

При цьому М.АЗАРОВ відзначив, що його уряд надаватиме реальні цифри з виконання держбюджету. Він підтвердив, що в березні надходження були менші від запланованих, і відзначив, що в квітні така ситуація може повторитися.

"Ми не приховуємо від суспільства. Так, не виконали (план з надходження до держбюджету в березні - УНІАН). Можливо і в квітні ще не виконаємо. Але настане момент, коли ми виконуватимемо і перевиконуватимемо", - заявив М.АЗАРОВ, відзначивши, що в "нормальний ритм" з виконання бюджету можна буде ввійти вже в червні.

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Уряд України з метою зменшення бюджетних витрат планує скоротити 25 тисяч осіб в адміністративно-управлінському апараті і парк службових автомобілів – на 3,5 тисячі машин. Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу "Інтер".

"Ми зараз закладаємо скорочення 25 тисяч людей в адміністративно-управлінському апараті, скорочення 3,5 тис. службових автомобілів. Ми про це не говоримо, але ми це спокійно закладаємо в бюджет", - сказав М.АЗАРОВ.

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Уряд України для поповнення державного бюджету планує обмежити розмір максимальної пенсії десятьма тисячами гривень і запровадити податок на предмети розкоші. Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він вважає, що такі заходи дозволять додатково отримати до бюджету близько 5 млрд. грн. "5 мільярдів - це великі гроші", - сказав прем`єр.

"Ми вважаємо, що 10 тисяч - це більш ніж достатня пенсія. І вважаємо, що 10 тисяч в умовах кризи, коли у нас 98% населення отримує значно менші пенсії, – це абсолютно виправданий захід", - заявив Н АЗАРОВ, зазначивши, що обмеження розміру пенсій враховано при підготовці держбюджету на 2010 рік.

Крім того він повідомив, що у бюджеті враховано запровадження податку на дорогі автомобілі та інші предмети розкоші. "Ми в бюджеті закладаємо значну кількість заходів, пов`язаних із так званим вилученням надприбутків. Це – податки на дорогі автомобілі. Якщо Верховна Рада нас підтримає, то ми такий захід заклали і будемо його здійснювати: на різні предмети розкоші - плюс (понад 30 позицій), хочеш їздити на «Ролс Ройсі» - сплати вартість п`ять разів: він коштує мільйон - віддай країні, бідним людям п`ять - і їздь, катайся. Думаю, після такого заходу у нас «Ролс Ройсів» поменшає", - заявив М. АЗАРОВ.

ТЕК

Ціна газу, що закуповується Україною в Російській Федерації, у другому кварталі 2010 року становитиме 348-350 доларів за тисячу кубометрів. Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

"У першому кварталі у нас ціна на газ - 330 доларів на вході (в Україну - УНІАН), у другому кварталі ми будемо мати 348-350 дол. Другий квартал уже розпочався", - сказав М. АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що з урахуванням 70 доларів ПДВ і 30 доларів на транспортні витрати у підсумку ціна газу для промислових підприємств збільшується до 450 доларів, і їх робота може бути зупинена.

"Що це означатиме? Що хімія наша зупиниться. Хімія не може працювати за такою ціною. Металурги, швидше за все, теж припинять роботу, тому що ціна газу зробить їхню продукцію нерентабельною", - заявив М. АЗАРОВ.

Він підкреслив, що якщо ціна газу, що закуповується, не буде знижена, то економіка України зіткнеться із "дуже серйозними труднощами".

Разом з тим, він зазначив, що є усі підстави очікувати, що переговори з Росією щодо зниження ціни газу закінчаться для України результативно.

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Україна планує знизити ціну на газ, який купує у "Газпрому", до рівня, що дозволить зменшити річну плату за нього на 4 млрд. доларів. Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

"Ми ні багато, ні мало просимо у них (у РФ - УНІАН): знизити ціну на 4 млрд. доларів на рік", - сказав він.

Прем`єр при цьому висловив надію, що в результаті переговорів Україні вдасться домовитися про зниження ціни. "Не в інтересах Росії занапастити економіку України. В інтересах Росії мати надійного, стабільного партнера, економіка якого розвивається", - відзначив він.

Крім того, М. АЗАРОВ підкреслив, що Україна налаштовані на якнайглибшу співпрацю з РФ, зокрема, в атомній сфері, оскільки за 10 років у країні необхідно побудувати 10 атомних блоків на АЕС. "Виникає запитання: а чи здатна Україна самостійно побудувати ці блоки? У нас є впевненість, що ми ці проблеми вирішимо, і вирішимо шляхом кооперації, в тому числі з Росією", - сказав М. АЗАРОВ.

Він зазначив, що в ході переговорів обговорюється розвиток кооперації в різних напрямках, ведеться пошук “компенсаторів” втрат Росії від зниження ціни на газ. "Я не спрощую проблему - питання надзвичайно важке", - додав М. АЗАРОВ.

При цьому він зауважив, що всі розмови про передачу Росії української газотранспортної системи мають спекулятивний характер. "Росії не потрібна наша ГТС. Вони зараз будують 2 обхідних маршрути, вони мають договір про транзит газу на 10 років, підписаний нашим урядом. У них - залізна договірна база з нами, плюс 2 газогони. Навіщо їм головний біль, пов`язаний із необхідністю модернізації ГТС? У модернізацію треба ж щороку вкладати великі гроші ", - заявив прем`єр.

На його думку, також для Росії не є привабливим такий «компенсатор» як можливість купити українські підприємства в обмін на зниження ціни на газ. Прем`єр відзначив, що Україна і не робила таких пропозицій РФ. "Ми не пропонуємо - по-перше, а по-друге, добре продає той, у кого на цей товар є попит. У нас немає особливого попиту. А ті підприємства, які можуть бути цікавими для Росії, цікаві для нас самих. Підприємство «Турбоатом»- воно, може, росіянам і цікаво, але воно нам самим потрібно", - заявив М. АЗАРОВ.

Крім того, він зазначив, що Україна у ході переговорів гарантує Росії надійний транзит газу до Європи, участь у модернізації ГТС і збільшення прокачування газу через свою територію, а також намагається переконати РФ у відсутності необхідності будувати газопровід "Південний потік".

Разом з тим М. АЗАРОВ вважає, що для завершення переговорів і відновлення партнерських відносин між РФ і Україною може знадобитися кілька місяців.

«Думаю, що мине достатньо днів, можливо місяців, поки ми зуміємо знайти «компенсатори» і зуміємо встановити стабільні, надійні відносини, зуміємо повернути ту довіру, яка колись була між російським керівництвом і українським керівництвом», - сказав він.

Україна та Росія

Україна та Росія мають намір спростити порядок перетину кордону для громадян двох країн. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністри закордонних справ України та Росії Костянтин ГРИЩЕНКО і Сергій ЛАВРОВ повідомили на спільній прес-конференції в Києві.

«Ми постараємося зробити все, щоб, принаймні, влітку, наші громадяни могли почуватися комфортно, коли вони лягають спати - їм не доведеться прокидатися десь о 4 ранку, щоб показати паспорт», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

За словами міністра, сторони розраховують вирішити це питання найближчим часом.

«Не хотілося б називати конкретну дату, але вона у нас, ніби всередині встановлена», - додав К.ГРИЩЕНКО.

За словами керівника МЗС Росії С.ЛАВРОВА, обидві країни працюють у напрямку спрощення перетину кордону простими громадянами, і є розуміння того, що потрібно зробити.

«Але тільки потім не скаржтеся, що могли б перевіряти (паспорти) в поїзді, а натомість створюють чергу в Києві й Москві», - сказав він.

У свою чергу, К.ГРИЩЕНКО додав, що влада намагатиметься, щоб черг не було.

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Росія готова розглядати пропозиції України з питання базування Чорноморського Флоту Російської Федерації в Севастополі. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

За його словами, під час переговорів обговорювалася проблематика перебування ЧФ РФ на території України у всіх аспектах.

«Ми завжди будемо готові розглядати побажання української сторони з тих чи інших аспектів нашої співпраці», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого депутат Держдуми Російської Федерації Костянтин ЗАТУЛІН під час конференції «Російсько-Українські відносини в нових політичних умовах» в Донецьку заявив, що Росія знизить ціну на газ для України в обмін на продовження термінів базування Чорноморського флоту РФ в Криму. «Умовно кажучи, дуже грубо: ви (Україна – УНІАН) залишаєте Чорноморський флот, а ми заради цього готові знижувати (ціну на газ - УНІАН)», – сказав К.ЗАТУЛІН.

Учора, 9 квітня, в ефірі телеканалу "Інтер" прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна пропонує Росії підвищити розмір орендної плати за базування Чорноморського флоту.

При цьому він відзначив, що від російської сторони не було офіційних заяв про продовження термінів перебування флоту в контексті переговорів про зниження ціни на газ.

Як відомо, Конституція України забороняє базування військ інших держав на території країни. Разом з тим, Основний Закон дозволив перебування ЧФ РФ в Україні до 2017 року, як це було визначено відповідним українсько-російським договором, укладеним до прийняття Конституції.

Відповідно до угоди про перебування ЧФ РФ на території України, наша країна як компенсацію за використання кримських земель і інфраструктури одержує лише 97,75 млн. доларів у вигляді списання державного боргу.

Разом з тим, на думку експертів, з урахуванням вартості оренди акваторії в Севастополі і Феодосії, орендної плати за рекреаційні об`єкти, обладнані полігони і аеродроми, а також радіочастотний ресурс, Україна недоотримує від базування ЧФ РФ 1,5 млрд. доларів.

ГМК

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що найближчими днями Україні вдасться домовитися про безмитне постачання труб до Росії. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер".

При цьому прем`єр відзначив, що переговори на цю тему проходять доволі складно.

"Я сподіваюся, що ми найближчими днями їх завершимо, і все ж домовимося з Росією про безмитне постачання труб", - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив на важливості для України російського ринку, відзначивши, що в минулі роки Україна поставляла до Росії щорічно до 300 тис. тонн трубної продукції.

Довідка УНІАН. Федеральна митна служба РФ з 1 квітня 2010 р. при митному оформленні української трубної продукції керується постановою уряду РФ №824 від 29 грудня 2005 року, що передбачає стягування антидемпінгових мит щодо імпорту українських труб.

(УНІАН)