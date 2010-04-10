Літак з Президентом Польщі на борту розбився під Смоленськом

Літак, на борту якого перебував Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ, розбився поблизу військового аеропорту біля російського міста Смоленськ.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських медіа, літак розбився під час заходження на посадку.

На борту літака перебували близько 100 людей.

Інформацію про аварію підтвердив прес-секретар МЗС Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ.

За даними телеканалу "Росія 24", в результаті катастрофи загинули 87 осіб. На місці катастрофи працюють рятувальники.

Л.КАЧИНСЬКИЙ планував відвідати Катинський цвинтар під Смоленськом, де розташований перший у Росії міжнародний меморіальний комплекс жертвам тоталітарних репресій. Про це повідомили напередодні в обласній адміністрації. Передбачалося, що в заходах, присвячених 70-річчю трагічних подій у Катині, візьмуть участь близько тисячі представників польської громадської організації "Катинські родини", а також представників російської влади і членів польської діаспори Смоленська. Меморіал розташований в Катинському лісі за 18 кілометрів на захід від обласного центру.

* * *

У катастрофі літака Президента Польщі ніхто не вижив.

Про це губернатор Смоленської області Сергій АНТУФ’ЄВ сказав по телефону в ефірі російському телеканалу «Вести 24».

«При заходженні на посадку літак Президента Польщі не дотягнув до посадочної смуги, за попередньою версією, зачепився за верхівки дерев, впав і розвалився на частини. У катастрофі ніхто не вижив», - сказав С.АНТУ’ЄВ.

* * *

На борту літака Президента Польщі Леха Качинського, який розбився сьогодні під російським містом Смоленськ, перебувало 88 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Варшаві прес-секретар Міністерства закордонних справ Польщі Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що у списку пасажирів було 89 осіб, з яких одна особа не вилетіла до Росії.

"На жаль, найбільш правдоподібно, що всі 88 пасажирів, які знаходилися на борту, загинули", - сказав він.

Прес-секретар також зауважив, що МЗС перевіряє повідомлення ЗМІ про трьох осіб, які нібито вижили у катастрофі й у тяжкому стані знаходяться в лікарнях.

Крім того, П.ПАШКОВСЬКИЙ не виключив, що хтось із пасажирів після реєстрації не сів у літак.