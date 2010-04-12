В Польщі – тижнева жалоба

Літак польського президента Ту-154 розбився під Смоленськом у суботу вранці. За попередніми даними, літак зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман. На борту перебували 96 осіб - 88 пасажирів і 8 членів екіпажу. Не вижив ніхто. Серед загиблих - Президент, його дружина і частина керівництва країни. У 70 річницю Катинського розстрілу 1940 року польська делегація мала вшанувати пам`ять жертв.

Прощання із загиблим в авіакатастрофі під Смоленськом президентом Польщі Лехом Качиньським відбудеться у вівторок, 13 квітня. Про це повідомив заступник глави канцелярії президента Польщі Яцек Сасін.

"Труну з тілом Леха Качиньського буде виставлено для прощання у вівторок в президентському палаці", - сказав Сасін.

Заступник голови президентської канцелярії пояснив, що в понеділок, 12 квітня, палац глави Польщі буде підготовлений для траурної церемонії.

Сасін повідомив також, що в понеділок відбудеться зустріч працівників двох канцелярій - прем`єр-міністра і президента - для обговорення деталей організації похорону.

Траурний кортеж із труною загиблого в авіакатастрофі президента Польщі Леха Качиньського прибув у президентський палац у неділю вдень.

Кортеж проїхав по головних вулицях Варшави. Віддати данину поваги першому громадянину країни вийшли на вулиці столиці Польщі сотні тисяч городян.

На площі на Краківському передмісті у Варшаві перед президентським палацом було запалено десятки тисяч свічок і лампад.

Дату похорону президента Польщі поки не визначено.

У Польщі сьогодні - третій день національного трауру. Приспущені державні прапори, скасовані розважальні заходи, передає Newsru com. Жалоба триватиме з 10 по 17 квітня.

* * *

ОФІЦІЙНИЙ СПИСОК ЗАГИБЛИХ

У літаку, що розбився, крім президента Польщі знаходилася його дружина - Марія Качинська, останній президент Польщі у вигнанні Ришрад Качоровський, голова Інституту національної пам`яті Януш Куртика, віце-спікер Сейму Єжи Шмайдзіньский, керівник канцелярії президента Владислав Стасяк, голова Бюро нацбезпеки Олександр Щигло, міністри канцелярії президента Павло Випих і Маріуш Хандзлік, генсек польської Ради з охорони пам`яті боротьби і мучеництва Анджей Пшевознік, заступник глави МЗС Анджей Кремер, начальник Генштабу Війська Польського Франтішек Гонгора, голова Нацбанку Польщі Славомір Скшипек, відомі депутати Сейму Пшемислав Госевський, Збігнэв Вассерман, Іоланта Шиманек-Дереш та Ізабелла Яруга-Новацька, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телеканал TVN24.

На борту літака знаходилися також заступник міністра оборони Станіслав Коморовський, заступник міністра культури і національної спадщини Томаш Мерта, віце-спікер Сейму Кшиштоф Путра, директор дипломатичного протоколу МЗС Польщі Маріуш Казана.

Загинули 15 депутатів Сейму та сенаторів, уповноважений з прав людини в Польщі Януш Кохановський, 6 вищих представників Війська Польського.