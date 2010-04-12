Сьогодні в Україні день жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Смоленськом

Сьогодні в Україні день жалоби за загиблими в авіакатастрофі Президентом Польщі Лехом Качинським та іншими польськими високопосадовцями.

Як повідомляв УНІАН, відповідний указ підписав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

“У зв`язку із трагічною загибеллю 10 квітня 2010 року Президента Республіки Польща Леха Качинського і його дружини Марії, інших високопосадовців Республіки Польща та осіб, які їх супроводжували, постановляю оголосити в Україні 12 квітня 2010 року днем жалоби”. – зазначається в указі, тест якого розміщено на офіційному інтернет-представництві глави держави.

У день жалоби буде приспущено Державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на всій території України, а також закордонних дипломатичних установ України.

Також буде відмінено в Україні розважально-концертні заходи, спортивні змагання і внесено відповідні зміни до програм теле- і радіопередач.

Як повідомляв УНІАН, в результаті катастрофи 10 квітня літака Ту-154 під Смоленськом Польща втратила 96 осіб - 88 пасажирів і 8 членів екіпажу. Серед загиблих - Президент, його дружина, начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Франтішек Гонгор, головнокомандувач Сухопутних військ Тадуш Бук, головнокомандувач Військово-морських сил Анджей Карвета, командувач Військово-повітряних сил Анджей Бласик, командувач Військ спеціального призначення Влодзімеж Потасинський, голова Оперативного командування Збройних сил Броніслав Квятковській, командувач гарнізону Варшави Казимеж Гилярський.

Вони прямували у російську Катинь, щоб взяти участь у жалобних заходах на місці масового поховання жертв політичних репресій.