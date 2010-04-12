МОЗ Польщі: Більшість жертв авіакатастрофи неможливо упізнати

Тіла лише 34-х із 95 загиблих в суботній авіакатастрофі під Смоленськом можна упізнати без аналізу ДНК.

Про це заявила міністр охорони здоров’я Польщі Єва КОПАЧ, передають польські ЗМІ.

Як повідомили УНІАН в Урядовому центрі безпеки, сьогодні вранці до Москви відбув другий літак із родичами загиблих поляків, які мають упізнати своїх близьких.

Перший літак із родичами прибув до російської столиці, куди перевезено тіла загиблих, вчора пізно увечері. З родичами до Москви відбули психологи.

До столиці Росії також відправлено генетичний матеріал, який буде використано для аналізу ДНК.

Як повідомлялося, літак польського Президента Леха Качинського Ту-154 розбився під Смоленськом вранці 10 квітня.

Літак зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман.

За уточненими даними, на борту знаходилося 88 пасажирів та 7 членів екіпажу. Не вижив ніхто. Серед загиблих Президент, його дружина і частина керівництва країни.

Вони прямували до Катині, щоб взяти участь в траурних заходах на місці масового поховання польських офіцерів.