В Євросоюзі сьогодні траур за загиблими у катастрофі під Смоленськом

Євросоюз оголосив у понеділок, 12 квітня, День трауру у зв`язку з трагічною загибеллю Президента Польщі Леха КАЧИНСЬКОГО і високопоставлених представників польського керівництва в авіакатастрофі в Росії, повідомляють західні ЗМІ.

У Брюсселі на знак трауру будуть приспущені прапори на всіх установах і відомствах ЄС, наради і засідання Євросоюзу у понеділок будуть перервані на 2 хвилини мовчання в пам’ять про загиблих. Рішення було узгоджене міністром закордонних справ Іспанії, головуючої в ЄС, Мігелем Анхелем МОРАТІНОСОМ з Президентом Євросоюзу Херманом Ван РОМПЕЙЄМ. Авіакатастрофа, що сталася минулої суботи в Росії, глибоко вразила весь світ. Співчуття рідним і сім`ям загиблих і всьому польському народу висловили керівники багатьох країн світу.

М.МОРАТІНОС від імені головуючої в ЄС Іспанії заявив, що хотів би надіслати "сигнал солідарності всім полякам і європейцям у цей критичний момент".

Першим указом виконуючого обов`язки Президента Польщі маршала (голови) польського Сейму Броніслава КОМОРОВСЬКОГО після загибелі Л.КАЧИНСЬКОГО стало оголошення трауру на всій території Польщі, який триватиме сім днів.

Згідно з Конституцією Польщі, нові вибори Президента Польщі мають відбутися до 10 червня, точну дату Б.КОМОРОВСЬКИЙ назве впродовж найближчих 14 днів.

Після звістки про трагедію, тисячі поляків зібралися біля президентського палацу на площі Пілсудського у Варшаві. У костелах країни католицькі священики відслужили поминальні меси. Співчуття польському народу направив римський понтифік БЕНЕДИКТ XVI.