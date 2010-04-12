Польща сподівається, що на похорони жертв авіакатастрофи прибудуть усі світові лідери
"Сподіваюся, що цілий світ приїде до Варшави"
Варшава. Польща сподівається, що на похорони жертв авіакатастрофи під Смоленськом прибудуть усі світові лідери.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ в ефірі радіо TOK FM. "Сподіваюся, що цілий світ приїде до Варшави", - сказав він.
Р.СІКОРСЬКИЙ повідомив, що міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ поінформував його про намір Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА взяти участь у похоронах.
За його словами, вчора у Вашингтоні Посольство Польщі відвідала держсекретар США Хіларі КЛІНТОН, яка передала лист-співчуття Президента Барака ОБАМИ. Як сказав Р.СІКОРСЬКИЙ, він не виключає участі Б.ОБАМИ у похоронах Президента Польщі Леха Качинського та інших жертв авіакатастрофи.
Представник Посольства України у Варшаві не зміг уточнити УНІАН, чи планує Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяти участь у похоронах глави Польської держави та інших жертв катастрофи.