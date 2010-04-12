У Генконсульстві Польщі у Львові виставлено «Книгу скорботи» за загиблими

Львів. У приміщенні Генерального консульства Республіки Польща у Львові буде виставлена «Книга Скорботи» для бажаючих висловити співчуття у зв’язку з трагічною катастрофою польського урядового літака, що трапилася 10 квітня 2010 року під Смоленськом у Росії, і в результаті якої загинули Президент Республіки Польща Лех Качинський з дружиною, а також високопосадовці багатьох важливих установ та організацій, посли і сенатори. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

«Книга Скорботи» буде виставлена з 12 квітня до 16 квітня 2010 року з 9.00 до 16.00 год.

Від учорашнього дня, під Генеральне консульство Республіки Польщі у Львові жителі Львова приносять велику кількість квітів і траурні стрічки. Біля приміщення Консульства львів‘яни виклали із лампадок хрест, таким чином львів’яни висловлюють співчуття польському народу в зв’язку із трагедією, що сталася в Росії.

У Кафедральному соборі Успіння Пресвятої Діви Марії Львова відбулася панахида за загиблими в авіакатастрофі. Сьогодні поминальні богослужіння відбудуться у Кафедральному соборі Успіння Пресвятої Діви Марії та у Вірменському Соборі Львова.

Довідка УНІАН. Історія Львова протягом століть тісно пов`язана з Польщею й поляками - з їх історією, вірою, традиціями, господарством, культурою. За національним складом в області переважають українці, з найчисленніших національностей – росіяни та поляки. За даними останнього перепису населення, на Львівщині проживає 19 тисяч етнічних поляків.