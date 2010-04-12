В Києві в Посольстві Польщі викладено "Книгу скорботи" за загиблими в авіакатастрофі

В Будинку Посольства Республіки Польща у Києві (по вул. Ярославів Вал, 12) викладена "Книга скорботи" за загиблими в авіакатастрофі під Смоленськом найвищим керівництвом Польщі.

Запис можна зробити:

з 10 квітня 2010 р. до 16 квітня 2010 р. з 9:00 до 21:00 год.

та 17 квітня 2010 р. з 9:00 до 15:00 год. Як повідомляється на офіційному сайті Посольства, 10 квітня 2010 року після дванацятої години дня почалося складання записів виразів співчуття до Книги скорботи. В цей день записи залишили кілька десятків осіб, у тому числі:

О. Мороз - колишній Голова Верховної Ради України, В. Огризко - колишній Міністр Закордонних Справ України, Г. Катамадзе - Посол Грузії у Києві.

До Посольства надійшли десятки листів з висловами співчуття, у тому числі від:

В.Джарти - Голова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, о. Б. Гудзяка - Ректора Українського Католицького Університету у Львові.

Наступного дня, 11 квітня, запис у Книзі скорботи зробив Міністр оборони України М. Єжель, депутати Верховної Ради, Президент Федерації Футболу України, представники київських вищих навчальних закладів, мас-медій, видавництв, позаурядових організацій, а також численні київські поляки.

Листи співчуття надіслали церковні ієрархи:

Апостольський нунцій в Україні, монсіньйор Іван Юркович

УГКЦ Верховний Архиєпископ Києво-Галицький, Блаженніший Любомир

Митрополит Володимир Української Православної Церкви Московського Патріархату

Митрополит Філарет Української Православної Церкви Київського Патріархату

Полтавський та Харківський Архиєпископ Ігор (Ісіченко) Української Автокефальної Православної Церкви

На адресу Посольства надійшли сотні листів співчуття від українських громадян, зокрема й від екс-прем`єр-міністр Юлії Тимошенко, від екс-президента Віктора Ющенка, від представників місцевої влади - губернаторів та голів областей, а також від кримсько-татарського Меджілісу (парламенту).

Нагадаємо: У зв`язку з катастрофою 10 квітня 2010 р. літака Президента Республіки Польща під Смоленськом, у наслідок якої загинули Президент Республіки Польща Лєх Качиньскі з дружиною Марією та представники вищих органів влади, прийнято рішення про введення національного трауру на території Польщі від 10 квітня, год.18.00 до 17 квітня 2010 р.