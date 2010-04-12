У новому договорі між США та РФ немає гарантій безпеки для України

У новому договорі між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про заходи з подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь не прописані гарантії безпеки Україні, Білорусі та Казахстану.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це начальник Генштабу Збройних сил РФ Микола МАКАРОВ сказав на прес-конференції в Москві.

"Україна, Білорусь і Казахстан стали не ядерними державами. Чисто в договорі ми не прописували те, щоб якимось чином забезпечити безпеку цих держав", - сказав М.МАКАРОВ.

"Це прописано загалом. У наших доктринах це вказано - США і у нас (РФ), що ми не застосовуватимемо ядерну зброю, крім випадків, коли саме існування держави поставлено під питання", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Президенти США і РФ підписали у Празі новий Договір про заходи з подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, який замінив Договір про СНО від 1994 року. Документ передбачає істотні скорочення упродовж семи років стратегічних наступальних озброєнь двох найбільших ядерних держав, арсенали яких складають понад 90% усіх ядерних озброєнь у світі.

Перед підписанням цього документа голова МЗС Росії Сергій ЛАВРОВ запевняв, що в новому договорі про СНО будуть підтверджені гарантії безпеки України, Білорусі, Казахстану.

"У контексті підготовки нового договору між Росією і США ці гарантії (гарантії безпеки - УНІАН) будуть повною мірою підтверджені", - говорив С. ЛАВРОВ, зокрема, 16 березня на спільній прес-конференції в Москві з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.