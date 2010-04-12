Головне на 12 квітня

Сьогодні в Україні день жалоби за загиблими в авіакатастрофі Президентом Польщі Лехом Качинським та іншими польськими високопосадовцями.

Як повідомляв УНІАН, відповідний указ підписав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

“У зв`язку із трагічною загибеллю 10 квітня 2010 року Президента Республіки Польща Леха Качинського і його дружини Марії, інших високопосадовців Республіки Польща та осіб, які їх супроводжували, постановляю оголосити в Україні 12 квітня 2010 року днем жалоби”. – зазначається в указі, тест якого розміщено на офіційному інтернет-представництві глави держави.

У день жалоби буде приспущено Державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на всій території України, а також закордонних дипломатичних установ України.

Також буде відмінено в Україні розважально-концертні заходи, спортивні змагання і внесено відповідні зміни до програм теле- і радіопередач.

Міністри фінансів єврозони в неділю схвалили схему екстреної допомоги Греції вартістю 30 мільярдів євро ($40 мільярдів), але підкреслили, що Афіни досі не просили активувати цей механізм.

Разом з вкладом від Міжнародного валютного фонду, який складе щонайменше 10 мільярдів євро, це може стати найбільшою багатобічною фінансовою програмою допомоги в історії, повідомляє Рейтер.

"Своїм сьогоднішнім рішенням Європа направляє дуже ясне послання про те, що більше ніхто не зможе жартувати з нашою загальною валютою, ніхто не зможе жартувати з нашою загальною долею", - заявив премьер- міністр Греції Георгиос Папандреу.

Новина спровокувала зростання євро до максимальних рівнів майже за місяць. На уранішніх азіатських торгах єдина валюта досягла $1,3665, в п`ятницю завершивши торги на рівні $1,3488.

Під час телефонної конференції, що відбулася на вихідних, міністри фінансів 16 країн єврозони підтримали детальний план, згідно якому Греція зможе займати кошти в урядів єврозони і МВФ по ставках, значно нижче ринкових.

Глава МВФ Домінік Стросс-Кан сказав, що фонд готовий надати допомогу, можливо за допомогою багатолітньої резервної угоди про позику. Він також повідомив, що МВФ проведе переговори з Грецією, Євросоюзом і представниками Європейського центробанку 12 квітня в Брюсселі.

"МВФ як і раніше готовий приєднатися до загальних зусиль, у тому числі використовуючи багатолітню угоду про резервне кредитування, в тій мірі, в якій це необхідно, і як того вимагають власті Греції", - сказав він.

Стросс-Кан вітав вирішення про фінансову підтримку Греції, назвавши його важливим кроком, який допоможе забезпечити фінансову стабільність в єврозоні в цілому.

На думку представника міністерства фінансів Греції, логічно чекати, що сума допомоги буде набагато більшою, ніж 40 мільярдів за три роки. Раніше він заявив, що її розмір може досягти 80 мільярдів євро, але потім скоректував свій вислів.

Вартість допомоги Греції може перевершити суми, які МВФ виділяв у минулому для підтримки Мексики та Аргентини. Найзначніша допомога, яку будь-коли обіцяв надати МВФ, - угода про надання $47-миллиардного кредиту Мексиці, схвалена в квітні 2006 року. Мексика так і не скористалася цією кредитною лінією.

Всесвітня організація охорони здоров`я починає розслідування того, наскільки виправданим було підвищення рівня виникнення пандемії "свинячого грипу" до максимального.

Раніше деякі експерти звинувачували ВООЗ у тому, що вона приділяла занадто велику увагу новому грипу, жертвами якого стало значно менше осіб, ніж звичайного сезонного грипу.

Крім того, організацію підозрюють у змові з великими фармацевтичними компаніями що заробили на паніці щодо пандемії мільярди євро, передає ВВС.

Нагадаємо, що і США надали "надто багато уваги" "свинячому грипу". Нещодавно стало відомо про те, що в Сполучених Штатах можуть знищити близько 71,5 млн доз вакцини проти грипу A, адже у них закінчується термін придатності.

Зі 162 млн одиниць вакцини, отриманих у розпорядження Вашингтона, тільки від 80 млн до 90 млн успішно використали, тоді як інші ліки так і залишилися лежати на складах на тлі зниження напруженості в суспільстві від загрози небезпечного вірусу. Усього ж влада замовила у фармацевтичних компаній близько 229 млн одиниць препарату.

В Україні в січні-лютому 2010 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 656,3 млн. дол. проти 708,3 млн. дол. у січні-лютому 2009 року.

Такі дані УНІАН надали в Державній комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-лютому 2010 р. експорт товарів склав 6 млрд. 396,3 млн. дол., імпорт - 7 млрд. 52,6 млн. дол. Порівняно з аналогічним періодом 2009 р. експорт збільшився на 24,7%, імпорт - на 20,7%.

Україна в січні-лютому скоротила імпорт природного газу на 9,2% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 1 млрд. 389,584 млн. дол., повідомили УНІАН в Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу у січні-лютому в загальному обсязі імпорту склав 19,7%.

Експорт природного газу в січні-лютому скоротився на 9,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 610,9 тис. дол.

Водночас, як наголосили у Держкомстаті, у січні-лютому Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом в 3,2 раза порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 626,744 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в січні-лютому склав 8,9%.

У січні-лютому 2010 року державний бюджет України виконаний з дефіцитом у 4,778 млрд. грн., зокрема загальний фонд виконаний з дефіцитом у 5,143 млрд. грн., звідний бюджет - з дефіцитом в 2,688 млрд. грн.

Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства фінансів України з посиланням на дані Державного казначейства.

Погашення основної суми боргу загальному фонду держбюджету в січні-лютому склало 2,293 млрд. грн., погашення внутрішнього боргу - 1,757 млрд. грн. зовнішнього боргу - 536,1 млн. грн. "Державні позики до загального фонду держбюджету були здійснені на внутрішньому ринку в обсязі 4,967 млрд. грн., у тому числі на рекапіталізацію "Укрексімбанку" 1,8 млрд. грн.", - сказано в повідомленні.

Залишок готівкових засобів держбюджету за січень-лютий виріс на 1,488 млрд. грн., зокрема загального фонду держбюджету - на 928,5 млн. грн.

Від приватизації держмайна за два місяці до держбюджету поступило 66,1 млн. грн.

Загальна сума прибутків зведеного бюджету в січні-лютому 2010 р. склала 40,781 млрд. грн., що на 246,3 млн. грн., або на 0,6%, менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальна сума касових витрат звідного бюджету в січні-лютому склала 43,6 млрд. грн., що на 4,537 млрд. грн., або на 11,6%, більше порівняно з січнем-лютим 2009 р.

У січні-лютому до держбюджету поступило 30,938 млрд. грн., що на 1,016 млрд. грн., або на 3,2%, менше, ніж за аналогічний період 2009 р. "Податкові надходження до держбюджету за звітний період склали 23,485 млрд. грн., що на 2,335 млрд. грн., або на 11%, більше, ніж в січні-лютому 2009 г"., - сказано у повідомленні. Сума неподаткових надходжень склала 6,02 млрд. грн., що на 3,686 млрд. грн., або на 38%, менше, ніж за відповідний період минулого року.

Касові витрати держбюджету в січні-лютому 2010 р. склали 35,846 млрд. грн., що на 4,847 млрд. грн., або на 15,6%, більше, ніж за відповідний період 2009 р.

До загального фонду держбюджету в січні-лютому поступило 25,171 млрд. грн., або 89,2% від тимчасового розпису. Порівняно з аналогічним періодом 2009 р. надходження збільшилися на 16,6%, або на 3,588 млрд. грн.

По загальному фонду держбюджету відкрито асигнувань на проведення витрат в сумі 31,568 млрд. грн., або 99,3% від тимчасового розпису на січень-лютий.

Касові витрати загального фонду держбюджету в січні-лютому склали 30,358 млрд. грн., що складає 95,4% від тимчасового розпису, а також цей показник збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 6,79 млрд. грн., або на 28,8%.

Касові витрати соціального направлення з держбюджету склали 15,748 млрд. грн., у тому числі по загальному фонду - 14,742 млрд. грн., що на 2,824 млрд. грн., або на 23,7%, більше січня-лютого 2009 р., а саме на: оплату праці працівників бюджетних установ і нарахування на неї - 7,105 млрд. грн., зокрема з загального фонду - 6,802 млрд. грн., що на 1,264 млрд. грн., або на 22,8%, більше від січня-лютого 2009 р.; поточні трансферти населенню (пенсії, виплати, стипендії) - 8,643 млрд. грн. у тому числі 7,941 млрд. грн. загального фонду, що на 1,56 млрд. грн., на 24,4%.

Касові витрати загального фонду держбюджету в січні-лютому 2010 р. передбачали виділення засобів на чорнобильські соціальні програми - в сумі 279,4 млн. грн., 94,2% від тимчасового розпису; трансферт Пенсійному фонду - 7,384 млрд. грн., 100% від тимчасового розпису. Витрати на медикаменти і перев`язувальні матеріали і продукти харчування - 272,9 млн. грн., по загальному фонду - 241,6 млн. грн., що більш ніж в 1,6 раза перевищує відповідний показник 2009 року. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв за звітний період касові витрати проведені в сумі 525,4 млн. грн., зокрема 438,2 млн. грн. загального фонду, що на 62,1 млн. грн., або на 16,5%, більше від січня-лютого 2009 року.

На дотації вирівнювання в січні-лютому 2010 року з державного бюджету місцевим бюджетам перераховано 6,556 млрд. грн., що складає 100% від тимчасового розпису. На субвенції і додаткові дотації з держбюджету місцевим бюджетам перераховано 3,982 млрд. грн., або 96,5% від тимчасового розпису. За рахунок повернення кредитів до держбюджету поступило 151,5 млн. грн., у тому числі до загального фонду 44,7 млн. грн.

У січні-лютому 2010 р. надано кредитів з держбюджету на суму 21 млн. грн.

З 1 до 9 квітня поточного року обсяг продажу валюти Національним банком України на міжбанківському валютному ринку (у доларовому еквіваленті) склав 450,321 млн. дол., купівлі - 571,359 млн. дол.

Про це йдеться у наданій УНІАН Нацбанком України інформації про обсяги купівлі-продажу валюти на міжбанку.

Таким чином, позитивне сальдо інтервенцій НБУ з початку квітня склало 121,038 млн. дол.

Минулого тижня (з 5 до 9 квітня 2010 року) Нацбанк продав на міжбанку 357,987 млн. дол. купив - 385,412 млн. дол. Позитивне сальдо склало 27,425 млн. дол.

У НБУ підтвердили правильність алгоритму розрахунку, зробленого УНІАН, наголосивши при цьому, що бувають сесії, коли Нацбанк як продає, так і купує валюту, але ці обсяги істотно не впливають на загальний результат.

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив Національній комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ), Міністерству палива і енергетики і НАК "Нафтогаз України" виділити в тарифі на транспортування газу для облгазів цільову складову виключно для проведення ремонтних і профілактичних робіт, а також забезпечити систему контролю за цільовим витрачанням цих засобів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем`єр-міністра України.

За словами А. КЛЮЄВА Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці і гірського нагляду почав перевірки мереж на відповідність чинним нормам безпеки.

Також він повідомив, що дав доручення декільком міністерствам і відомствам прискорити роботу не лише з поліпшення контролю за безпекою постачання споживачам природного газу, але і з налагодження системної роботи з поліпшення технічного стану мереж.

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9160/7,9265, до 12:00 ціни знизилися до 7,9150/7,9240. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9185/7,9245 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 12:15 Нацбанк оголосив про купівлю валюти за курсом 7,9250.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2731/0,2736, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2731/0,2733. До закриття ціни піднялися до 0,2732/0,2734. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 28,9949 (- 0,2451).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з відмітки 1,3626/1,3628, а до 15:00 впали до 1,3577/1,3579.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,7855/10,8025, до 12:00 ціни підвищилися - 10,7875/10,8040. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,7760/10,7880.

(УНІАН)