Курс НБУ на 13.04.10

Офіційний курс НБУ на 13.04.10100 USD - 792.6500 (12 квітня - 792.6500)100 EUR - 1076.8150 (12 квітня - 1060.8828)10 RUR - 2.7387 (12 квітня - 2.7031)Облікові курси банківських металів на 13.04.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-92224.83 (12 квітня-91630.34)961 XAG 10 Срібло-1465.61 (12 квітня-1453.72)962XPT10Платина-136732.13(12 квітня-136494.33)964 XPD 10 Паладій-40821.48 (12 квітня-40504.41)

Офіційний курс НБУ на 13.04.10 100 USD - 792.6500 (12 квітня - 792.6500) 100 EUR - 1076.8150 (12 квітня - 1060.8828) 10 RUR - 2.7387 (12 квітня - 2.7031) Облікові курси банківських металів на 13.04.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-92224.83 (12 квітня-91630.34) 961 XAG 10 Срібло-1465.61 (12 квітня-1453.72) 962XPT10Платина-136732.13(12 квітня-136494.33) 964 XPD 10 Паладій-40821.48 (12 квітня-40504.41)

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