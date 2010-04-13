Анонс на 13 квітня

Відбудеться засідання Погоджувальної ради Верховної Ради.

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Федерація профспілок України проведе Всеукраїнську нараду голів профспілкових комітетів промислового сектора на тему: «Сучасні важелі впливу на подолання проблеми заборгованості по виплаті заробітної плати». У нараді візьмуть участь лідери всеукраїнських профспілок і профспілкових об`єднань, члени Уряду, керівники вітчизняних підприємств.

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За участю міністра з питань житлово-комунального господарства України Олександра Попова і першого заступника голови КМДА Анатолія Голубченка почнеться виїзна робоча нарада з питання функціонування Бортничеської станції аерації.

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Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради.

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Відбудеться засідання Антимонопольного комітету України з приводу висунення вимог до ряду центральних органів влади забезпечити прозорі механізми ціноутворення і конкурентні принципи розвитку ринку срідженого газу, який використовується як пальне. Зокрема, йтиметься про удосконалення системи аукціонних торгів зрідженим газом.

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10-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Інформаційне суспільство в Україні: міф або реальність?». Учасники: Тетяна Попова, голова правління Інтернет асоціації України (ИНАУ); Ігор Лисицький, президент Асоціації «ІT-Украины»; Андрій Семенченко, в.о. голови Державного комітету інформатизації України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 066 44 99 254; 050 517 00 77 або e-mail: itukraine87@gmail.com.

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Прес-конференція на тему: «Як українське зерно стало неконкурентним, а потім зникло?». Учасники: Леонід Козаченко, президент ВОО «Українська аграрна конфедерація»; Микола Горбачов, віце-президент Української зернової асоціації; Борис Бернштейн, генеральний директор Союзу бірж України, президент ТБ "Київська агропромислова біржа”; Володимир Лапа, експерт Українського клубу аграрного бізнесу.

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11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція представників провідних виробників вина і коньяку в Україні. В ході прес-конференції буде озвучена консолідована позиція галузі відносно Законопроекту про підвищення ставок акцизного збору на алкоголь, який розроблений Міністерством фінансів України. Учасники: Євгеній Черняк, розділ наглядової ради ЗАТ «Одеський коньячний завод» і ДП "Кримський Винний Будинок"; Роберт Гулієв, Почесний голова правління ЗАТ «Одеський коньячний завод»; Валерій Шамотій, глава наглядової ради Першого Національного Виноробницького Холдингу; Володимир Гисем, директор Ужгородського коньячного заводу; Володимир Масленков, директор по маркетингу і продажам ЗАТ ”Одессавінпром”; Анатолій Коган, керівник служби маркетингу компанії "Алеф-віналь"; Олександр Мацько, ген.директор корпорації «Укрвінпром»; Володимир Кучеренко, перший заступник генерального директора корпорації «Укрвінпром» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 067-333-20-44.

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У газеті «Комсомольська правда в Україні» відбудеться телефонна гаряча лінія за участю голови правління Банку Кіпру, провідного фінансового експертам Владислава Байраки. Питання: Чи минув кризу в банківській сфері? Яким буде курс гривні? Чи дешевшатимуть автокредити? Чому існують вікові обмеження на банківські позики?

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Прес-конференція на тему: «Податкові канікули: декларації, чи реальний економічний механізм?». Учасники: Віктор Лисицький, екс-керівник групи радників НБУ, член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України; Ярослав Місяць, лідер Партії малого і середнього бізнесу; Эрик Найман, незалежний фінансовий експерт.

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13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Київська міська профспілка працівників охорони здоров`я про дії міської влади по виселенню з орендованого приміщення”. Учасники: Лариса Канаровська, голова Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я; Сергій Кубанський, зав.отделом правових питань Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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Відбудеться семінар-презентація, присвячена сучасному стану справ на Чорнобильській АЕС. Учасники презентації зможуть подивитися документальний фільм, підготовлений фахівцями інформаційного відділу Чорнобильської АЕС. Буде надана інформація про майбутньому Чорнобильського майданчика, про його потенційні можливості, які можуть бути використані для розвитку української економіки. У презентації візьмуть участь провідні фахівці Чорнобильської АЕС.

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Почне роботу пряма телефонна лінія Кабміну за участю міністра з питань ЖКГ України Олександра Попова. Олександр Попов проведе брифінг.

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Прес-конференція з нагоди відкриття V Міжнародної спеціалізованої виставки по квітковому бізнесу, садівництву, ландшафтному дизайну і флористиці Flowers & HorTech Ukraine 2010. Тема прес-конференції: «Flowers & HorTech Ukraine 2010 - 5 років праці для квіткового бізнесу в Україні». Виставка проходитиме під патронатом УСПП. Учасники: куратор виставки, почесний президент громадської організації «Культура і всесвіт 2000» Марина Кинах, ген.директор компанії ВТО Exhibitions BV (Нідерланди), співорганізатор виставки Берко Стукье, президент Союзу українських квітникарів, організатор виставки Ірина Слободянюк і ін.

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Відбудеться офіційне відкриття ХІІІ Міжнародної виставки «Екологія -2010». Організатори - Міністерство охорони навколишнього природного середовища України і Національна академія наук України. Будуть проведені науково-практичні семінари: «Охорона природи»; «Моніторинг навколишнього середовища» і «Проблеми екології великих міст». Виставка завершиться 16 квітня.

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Відбудеться прес-тур, організований Державним комітетом лісового господарства України, в Чернігівське обласне управління лесоохотничьего господарства. Теми: Побічне лісове використання, перспективи розвитку - коли побачать українці справжній березовий сік на полицях вітчизняних магазинів. Пожароопасний період в лісах України - чи вдасться цього року уникнути лісових пожеж. Заплановано відвідати: ГП «Остерськоє лісове господарство» Горбачовське лісництво (тема №2) і ГП «Борзнянськоє лісове господарство» Берестовецкоє лісництво (тема №1). Відправлення в 6.00 від будівлі Госькмолесхоза.

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