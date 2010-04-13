ГОЛОВНЕ на 13 квітня (день)

Фінанси

Янукович назвав плідними свої перемовини з МВФ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає плідними свої переговори з місією Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляють на офіційному сайті глави держави, про це він заявив під час прес-конференції в США.

"Сьогодні відбулися плідні переговори з місією Міжнародного валютного фонду. Було прийнято рішення підготувати спільно з МВФ листа від імені України про відновлення роботи. Ми визначили термін - не більше двох тижнів", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

За його словами, сторони домовилися, що вказані листи розглянуть оперативно і на вже відпрацьованих умовах.

"Йдеться не лише про програму 2010 року, а також і про програму 2011 року", - підкреслив Президент.

В. ЯНУКОВИЧ також повідомив, що в проекті держбюджету передбачають джерела скорочення бюджетного дефіциту до 6%, проте, це відбуватиметься без зупинення соціальних виплат.

Глава держави вкотре наголосив, що закон про соціальні гарантії обов'язково виконуватиметься. Водночас, скорочення бюджетного дефіциту станеться, зокрема, за рахунок оптимізації витрат.

НБУ зберіг курс своїх інтервенцій на міжбанку

Національний банк України сьогодні не змінив курс своїх інтервенцій на міжбанківському валютному ринку і готовий викуповувати валюту по 7,925 грн./дол.

Про це йдеться в телеграмі Нацбанку, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

Дивіденди оподатковуватимуть

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо оподаткування дивідендів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього законопроекту проголосували 242 народні депутати з 430, зареєстрованих в сесійній залі.

Мета цього законопроекту - стимулювання повернення валютних засобів з-за меж України за рахунок приведення чинного законодавства України в частині оподаткування дивідендів до міжнародних принципів оподаткування.

Законопроектом пропонують внести зміни до закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (надалі - Закон), якими передбачається ведення окремого обліку прибутків, отриманих від юридичних осіб, які знаходяться під їх контролем; невключення дивідендів, отриманих від нерезидентів - юридичних осіб, які знаходяться під їх контролем, окрім нерезидентів, що мають офшорний статус, до складу валового доходу.

Також передбачено звільнити від сплати авансового внеску у разі виплати дивідендів в межах сум дивідендів, отриманих від юридичних осіб, що знаходяться під контролем юридичної особи, яка здійснює виплату.

НБУ купив 97,8 млн. дол., продав – 67,8 млн. дол.

Національний банк України (НБУ) учора на міжбанку купив (у доларовому еквіваленті) 97,771 млн. дол., продав - 67,789 млн. дол. Про це йдеться у наданій УНІАН Нацбанком України інформації про обсяги купівлі-продажу валюти на міжбанку.

Позитивне сальдо вчорашніх інтервенцій НБУ склало 29,982 млн. дол., а з початку квітня - 151,020 млн. дол.

ТЕК

МВФ підтримує зусилля України з відновлення економіки

Директор-розпорядник МВФ Домінік Стросс-Кан підтримав зусилля президента Віктора Януковича по відновленню економіки України. Про це йдеться у його заяві, поширеній у понеділок після зустрічі з українським лідером, який перебуває у Вашингтоні для участі в саміті щодо ядерної безпеки.

"Я висловив нашу підтримку зусиль президента щодо пожвавлення економіки після глибокої рецесії 2009 року, - відзначив директор-розпорядник МВФ. - У зв`язку з цим я підкреслив важливість ухвалення в Україні економічно обгрунтованого бюджету на 2010 рік з метою зміцнити стійкість податково-бюджетної сфери і підтримати відновлення /економіки/".

За словами Д.Стросс-Кана, сторони погодилися продовжити обговорення на робочому рівні, зокрема у рамках весняної сесії керівних органів МВФ і Світового банку, яка пройде у Вашингтоні 24-25 квітня.

Під час зустрічі з Д.Стросс-Каном В.Янукович, за наявними відомостями, заявив про готовність України скоректувати фінансову політику, щоб економіка країни задовольняла тим показникам, які б дозволили МВФ відновити програму кредитування. Одночасно було висловлено прохання розробити і прийняти в найкоротші терміни нову програму співпраці України з МВФ.

АМК рекомендує Мінпаливенерго та Мінекономіки забезпечити конкуренцію

Антимонопольний комітет України рекомендує Міністерству палива і енергетики та Міністерству економіки вжити заходів для забезпечення дотримання конкурентного законодавства під час реалізації на спеціалізованих аукціонах зрідженого газу для потреб населення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення АМК прийняв сьогодні на своєму засіданні.

Як зазначено в матеріалах до засідання, у ході розслідування АМК виявив різке підвищення цін на зріджений газ на спеціалізованих аукціонах.

На думку АМК, така ситуація стала можливою завдяки діям аукціонного комітету, склад якого сформований таким чином, що компанії-продавці зрідженого газу, здійснюючи спільні дії, можуть мати вирішальний вплив на його діяльність. Зокрема, з 9 членів аукціонного комітету тільки 4 представляють органи державної влади, а інші 5 - представники продавців і пов'язаних з ними підприємств.

Крім того, АМК встановив, що існуюча система аукціонів не забезпечує створення прозорих механізмів ціноутворення, що підтверджують числені скарги споживачів на необгрунтоване підвищення цін.

У ході засідання представник АМК сказав, що на ринку реалізації зрідженого газу для потреб населення є два провідних продавці - ДК "Укргазвидобування" і ВАТ "Укрнафта", які упродовж 3-х років беруть участь в аукціонах окремо один від одного, тим самим не конкуруючи між собою.

На думку АМК, такий стан справ призводить до дестабілізації цінової ситуації на ринку зрідженого газу для потреб населення.

У свою чергу, як наголосив, виступаючи на засіданні, в.о. директора департаменту газової, нафтової і нафтопереробної промисловості Мінпаливенерго Костянтин БОРОДІН, Мінпаливенерго найближчим часом відновить своїх представників у складі аукціонного комітету, проведе перевірку учасників спеціалізованих аукціонів, а також вживе заходів для посилення ролі аукціонного комітету в частині надання йому права контролю за розподілом усього зрідженого газу, що продається на спеціалізованих аукціонах для потреб населення, щоб уникнути можливих антиконкурентних дій учасників ринку.

Крім того, Мінпаливенерго виступає за надання права аукціонному комітету забороняти брати участь в аукціонах компаніям-покупцям зрідженого газу, які не поставляють його споживачам, а перепродають його іншим комерційним структурам.

Тарифи на електроенергію для ГМК і хімпрому зростуть на 7,9-8,3%

Національна комісія регулювання електроенергетики підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для 111 підприємств гірничо-металургійного комплексу і хімічної промисловості в квітні порівняно з березнем на 7,89-8,32% - до 45,72-60,68 коп. за кВт/годину.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі регулятора.

Згідно з повідомленням, тарифи затверджено постановою НКРЕ від 1 квітня на виконання відповідної рекомендації Кабінету міністрів України.