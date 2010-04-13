Політики: Ставлення польської еліти до України зміниться

Після загибелі в авіакатастрофі під Смоленськом 10 квітня президента Польщі Леха Качинського ставлення польської еліти до України зміниться.

Про це сьогодні заявив на прес-конференції народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ.

«Лех Качинський, мені здається, останній європейський політик такого рангу, який щиро вірив в Україну, непрагматично. Тому що ті роки, коли Л.Качинський був президентом, Польща через проблеми України зазнавала втрат», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Він зазначив, що після загибелі Л.Качинського в Польщі, скоріш за все зміниться політична еліта, а сама країна не буде «адвокатом України» в Європі.

Також Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що в майбутньому Німеччина, Польща та Росія зможуть знайти спільну мову щодо своєї позиції стосовно України.

Також народний депутат зазначив, що нове керівництво Польщі після дострокових парламентських виборів буде проводити свою політику за рахунок України.

У свою чергу, народний депутат України від фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ зазначив на прес-конференції, що загибель Л.Качинського є трагедією планетарного масштабу. Він висловив жаль, що керівництво України зволікало з оголошенням трауру у зв’язку із загибеллю Л.Качинського.