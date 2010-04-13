Качинських поховають на території краківського замку Вавель

Президента Польщі Леха Качинського та його дружину Марію Качинську поховають на території королівського замку Вавель у Кракові.

Як повідомляє Gazeta Wyborcza, це місце поховання визначене на проханням найближчих родичів президентського подружжя.

Урядовці пропонували поховати Качинських на території варшавського собору святого Яна або на військовому кладовищі Повонзкі.

"Родина хотіла, аби президент з дружиною були поховані на Вавелі. А саме родина визначає місце поховання", - сказав виданню високопоставлений представник польського уряду.

Як повідомляв УНІАН, Леха і Марію Качинських, які трагічно загинули 10 квітня в авіакатастрофі під Смоленськом, планують поховати у найближчої неділі – 18 квітня.