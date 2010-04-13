Головне на 13 квітня (вечір)

Національний банк України минулого тижня, з 6 до 12 квітня 2010 року, скоротив кількість облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у своєму портфелі на 1,3 млрд. грн. - до 71,6 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, комерційні банки за вказаний період збільшили обсяг урядових паперів у своїх портфелях на 0,603 млрд. грн. - до 24,881 млрд. грн.

Сума ОВДП у власності нерезидентів збільшилася з 2,469 млрд. грн. до 2,596 млрд. грн., інших власників - з 3,308 млрд. грн. до 3,333 млрд. грн.

Загалом обсяг ОВДП в обороті з 7 до 12 квітня скоротився з 102,955 млрд. грн. до 102,410 млрд. грн.

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" щодо введення порядку встановлення і виплати компенсаційних виплат фізичним особам.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього законопроекту проголосували 366 народних депутатів з 412 зареєстровані в сесійній залі.

Метою законопроекту є законодавче введення порядку встановлення і виплати компенсаційних виплат фізичним особам, що надає соціальні послуги, а також встановлення джерел фінансування цих послуг - кошти місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Проект Закону України відміняє норму зі встановлення Кабінетом міністрів України порядку і розмірів компенсаційних виплат фізичним особам, що надають соціальні послуги. Замість цього вводиться новий розділ. Розділ складається з 12-ти статей, якими визначені: фізичні особи, які мають право на надання соціальних послуг і отримання компенсаційних виплат; порядок призначення і розміри компенсації; обмеження на виплату компенсації; порядок встановлення і перегляд розміру компенсації; випадки тимчасового призупинення виплати компенсації. Також визначені терміни і порядок виплати компенсації; порядок виплати несвоєчасно отриманої компенсації; порядок і підстави перерахування розміру компенсації; джерела фінансування виплат компенсації та ін.

Крім того, планують змінити джерело фінансування послуг фізичних осіб за наданням соціальних послуг. Замість коштів місцевих бюджетів, як це визначено постановою Кабінету міністрів України, запропоновано, щоб це були кошти місцевих бюджетів, але які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Збережений розмір компенсаційних виплат (15, 10 і 7 відсотків) залежно від категорії осіб, яким надаються послуги, але вводиться норма, згідно з якою за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування соціальних послуг, передбачених цим законом, розмір компенсації може бути збільшений. Крім того, на відміну від норм постанови КМУ, фізичні особи отримують компенсаційні виплати на кожну особу, якій вони надають послуги.

Віце-прем`єр-міністр України Володимир СІВКОВИЧ доручив Головному контрольно-ревізійному управлінню (ГоловКРУ) до 12 травня провести перевірку місцевих органів влади щодо дотримання вимог бюджетного законодавства у 2008-2009 роках під час фінансуванні державних цільових програм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єра, результати перевірок мають передати Міністерству внутрішніх справ та Генеральній прокуратурі України.

У свою чергу МВС та Генпрокуратура мають невідкладно опрацювати отримані матеріали і у разі виявлення фактів порушення законодавства і безпідставної відмови у порушенні кримінальних справ зреагувати.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що Україна може передати запаси свого високозбагаченого урану Росії.

Про це він заявив у Вашингтоні в інтерв’ю CNN, коментуючи рішення української влади позбавитися запасів високозбагаченого урану, як внесок держави у загальносвітову справу нерозповсюдження ядерних матеріалів, технологій, зміцнення безпеки у ядерній галузі, а також протидію проявам тероризму у цій сфері.

“В Україні є атомні електростанції, наукові установи, де досліджуються питання ефективного використання ядерних технологій у мирних цілях... Однак ми зробили необхідний крок, щоб вивести високозбагачений уран з території країни”, – заявив Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що вже до кінця поточного року Україна готова позбутися переважної більшості своїх запасів високозбагаченого урану. А завершений цей процес буде у 2012 році до проведення наступного світового саміту з питань ядерної безпеки.

Говорячи про країну, куди будуть вивезені ці радіоактивні матеріали, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що це може бути Росія.

Водночас речник Білого дому Роберт ГІББС напередодні заявив, що остаточне рішення про це ще не ухвалене.

За даними міжнародного фонду “Ініціатива зі зменшення ядерної загрози”, на території України зберігається близько 90 кг високозбагаченого урану. Зокрема, близько 68 кг міститься у Харківському фізико-технічному інституті, 13 кг – в Інституті ядерних досліджень НАН України у Києві, а також близько 6 кг – У Севастопольському національному інституті ядерної енергії.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9140/7,9265, до 12:00 звузився спред - 7,9220/7,9250. До закриття торгів цінові рівні встановилися на позначці 7,9235/7,9255 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", об 11:00 Нацбанк оголосив про купівлю доларів за курсом 7,9250.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2727/0,2731, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2727/0,2728. До закриття ціни знизилися до 0,2724/0,2725. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,0799 (+0,0850).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3555/1,3615. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7640/10,7850, до 12:00 ціни знизилися - 10,7630/10,7715. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні відкотилися до рівня 10,7660/10,7730.

(УНІАН)