Курс НБУ на 14.04.10

Офіційний курс НБУ на 14.04.10100 USD - 792.6300 (13 квітня - 792.6500)100 EUR - 1076.6293 (13 квітня - 1076.8150)10 RUR - 2.7304 (13 квітня - 2.7387)Облікові курси банківських металів на 14.04.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-91093.00 (13 квітня-92224.83)961 XAG 10 Срібло-1439.42 (13 квітня-1465.61)962XPT10Платина-135381.20(13 квітня-136732.13)964 XPD 10 Паладій-40424.13 (13 квітня-40821.48)

Офіційний курс НБУ на 14.04.10 100 USD - 792.6300 (13 квітня - 792.6500) 100 EUR - 1076.6293 (13 квітня - 1076.8150) 10 RUR - 2.7304 (13 квітня - 2.7387) Облікові курси банківських металів на 14.04.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-91093.00 (13 квітня-92224.83) 961 XAG 10 Срібло-1439.42 (13 квітня-1465.61) 962XPT10Платина-135381.20(13 квітня-136732.13) 964 XPD 10 Паладій-40424.13 (13 квітня-40821.48)

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