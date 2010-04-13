Курс НБУ на 14.04.10
23:03, 13 квітня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 14.04.10100 USD - 792.6300 (13 квітня - 792.6500)100 EUR - 1076.6293 (13 квітня - 1076.8150)10 RUR - 2.7304 (13 квітня - 2.7387)Облікові курси банківських металів на 14.04.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-91093.00 (13 квітня-92224.83)961 XAG 10 Срібло-1439.42 (13 квітня-1465.61)962XPT10Платина-135381.20(13 квітня-136732.13)964 XPD 10 Паладій-40424.13 (13 квітня-40821.48)
Офіційний курс НБУ на 14.04.10
100 USD - 792.6300 (13 квітня - 792.6500)
100 EUR - 1076.6293 (13 квітня - 1076.8150)
10 RUR - 2.7304 (13 квітня - 2.7387)
Облікові курси банківських металів на 14.04.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-91093.00 (13 квітня-92224.83)
961 XAG 10 Срібло-1439.42 (13 квітня-1465.61)
962XPT10Платина-135381.20(13 квітня-136732.13)
964 XPD 10 Паладій-40424.13 (13 квітня-40821.48)
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