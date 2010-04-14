Анонс на 14 квітня

Відбудеться відкриття дводенного Шостого Міжнародного Бізнес Форуму і Виставки «Call Centers & CRM Kyiv 2010». Захід пройде за підтримки Кабінету Міністрів України і Міністерства економіки, Міністерства транспорту і зв`язку, Американської Торгової Палати в Україні.

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Відбудеться засідання Кабінету міністрів України.

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Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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Прес-конференція на тему: «Залежність України від російського газу. Нові джерела енергії». Учасники: голова правління Української ветроэнергетической асоціації Андрій Конеченков; голова Асоціації учасників альтернативних видів палива і енергії України Віталій Давій; голова правління Альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровік.

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У фармацевтичній корпорації «Артеріум» відбудеться щорічна прес-конференція на тему: «Підсумки діяльності корпорації «Артеріум» за 2009 рік». Розглядатимуться підсумки діяльності корпорації за 2009 р., головні проекти, заплановані в 2010 р., напрями розвитку фармацевтичної галузі України в 2010 р., а також презентований «Методичний посібник з охорони праці і пожежної безпеки для керівників і фахівців лікувальних закладів», який підготували фахівці корпорації «Артеріум». Учасники: головний виконавчий директор корпорації «Артеріум» Денис Гарцилов, директор по дослідженнях і розробках Сергій Сур.

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Прес-конференція на тему: "Український кондиционерный ринок: підсумки-2009, прогнози-2010". Організатор - компанія "Ліконд", авторизований торговий партнер корпорації Daikin (Японія) в Україні. Учасники: Володимир Степура, директор компанії "Ліконд"; Олексій Новожілов, керівник відділу маркетингу компанії "Ліконд".

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11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція Асоціації лізингодавців України на тему: «Ринок лізингу: підсумки 2009 року. Стан, проблеми, перспективи». Учасники: представник Держфінпослуг, заступник голови Держфінпослуг Валентина Льовченко; голова Ради директорів Асоціації Роман Іваненко; член Ради директорів Асоціації, міжнародний експерт Петер Оберауер; виконавчий директор Асоціації Марина Мурга; голова юридичної групи Асоціації Тетяна Федорова. Представник регулятора представить своє бачення стану ринку і плани по його регулюванню в поточному році. Учасники - провідні експерти і практики ринку лізингу, розповідять громадськості про фінансові результати ринку за минулий рік, обкреслять основні проблеми, уявлять своє бачення про шляхи їх рішення, зроблять прогнози. Юридичний експерт познайомить учасників з суттю законодавчих ініціатив Асоціації (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Комунальні бунти: Росія - протести, Киргизстан – революція, Україна наступна?», у якій візьме участь лідер Всеукраїнського суспільного руху «Комунальний фронт» Віталій Яковенко. Питання: Комунальні бунти в Україні: міф або реальність? Які погрози національній безпеці несе підвищення тарифів? Чи є шанс у України уникнути комунальних протестів? (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 253 55 99; (067) 467 92 61, e-mail: k.grishina@kfront.org.

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13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Увага! Продається сирітський будинок!”, присвячена протизаконній забудові житловим комплексом території школи-інтернату для дітей-сиріт. Незважаючи на протест прокуратури Києва на рішення місцевої влади, продовжуються антиконституційні дії по знищенню учбового закладу. Учасники: Ніна Федорова, голова ОО «Захист прав дитини», кандидат педагогічних наук; Микола Дроботенко, президент МБФ «Фонд сприяння розвитку здатної і обдарованої молоді»; Наталія Зайцева, голова батьківської ради Малої Академії мистецтв, психолог (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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Прес-конференція на тему: «Відмова від ядерного палива: що виграє Україна?». Учасники: Сергій Кондратов, старший науковий співробітник відділу енергетичної і ядерної безпеки Інститут проблем національної безпеки; Павло Жовніренко, голова правління Центру стратегічних досліджень; Олександр Палій, провідний експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України, політолог. Запрошений: Михайло Ватагин, директор експертно-консультаційної групи "ЕФЕН-Київ”.

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Круглий стіл на тему: "До чого призведуть бюджетні інновації, або чи матиме Україна молоко і м`ясо власного виробництва?". Запрошені: Ганна Деревьянко, виконавчий директор Європейською Бізнес Асоціації; Володимир Лапа, керівник групи експертів Українського клубу аграрного бізнесу; Сергій Биков, глава Правління ТОВ "Українська молочна компанія"; Вячеслав Реков, президент компанії "Мілкиленд"; Євгеній Осипов, генеральний директор ЗАТ "Індустріальна молочна компанія"; Віталій Завадській, ген.директор ТОВ "Агросолюшнс" (виробництво яловичини); Інна Ільенко, експерт УКАБ, представник європейських виробників молока в Україні.

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Прес-конференція генерального директора НКАУ Юрія Алексєєва і заступника генерального директора НКАУ Едуарда Кузнецова щодо основних результатів космічної діяльності України в 2009 році і планів на 2010 рік. Основні теми прес-конференції: підсумки роботи космічної галузі в 2009 році і завдання на 2010 рік; плани запусків українських ракет-носіїв «Дніпро» і «Зеніт» на 2010 рік; підготовка до запуску нового українського супутника ДЗЗ «Сікти-2»; участь в створенні нових ракет-носіїв «Вега» і «Таурус-2»; хід реалізації проектів «Дніпро», «Наземний старт», «Циклон-4».

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Круглий стіл на тему: «Проблеми реалізації норм Закону про обмеження споживання і продажу пива, алкогольних, слабкоалкогольних напоїв і тютюнових виробів». Засідання відбудеться за ініціативою заступника Голови БРЕШУ Н.Томенко. Зокрема, Будуть проаналізовані перші місяці роботи Закону України № 1824-VI, яким обмежується споживання і продаж пива і слабкоалкогольних напоїв, який вступив в дію в лютому.

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14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція, під час якої Асоціація зелених України обнародує факти виконання екологічного законодавства підприємством ГОК "Суха балка" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях..

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Розпочнеться засідання парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва. Розглядатимуться: Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України про приведення їх у відповідність із Законом України "Про принципи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"; Проект Закону про проведення парламентських слухань на тему: "Поліпшення бизнес-климата шляхом удосконалення законодавства у сфері дозвільної системи і ліцензування" (2 червня 2010 року); Проект Закону про внесення змін до Господарського кодексу України (про обмеження в здійсненні підприємницької діяльності та інші.

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Комунікаційна група ESG разом з Державною службою зайнятості проведе прес-тур: «Державна служба зайнятості - працедавцям: розширення можливостей партнерства» в Бориспільський міськрайонний центр зайнятості. У програмі: брифінг директора Державного центру зайнятості, керівника виконавчої дирекції Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Владимира Галицького; зустріч з директором Київського обласного центру зайнятості Василем Якобінчуком і директором Бориспільського ГРЦЗ Михайлом Павленко; семінар на тему легалізації зайнятості. Відвідини багатопрофільної гімназії «Перспектива» (м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 97-а) і знайомство з дією профинформацийного терміналу для учнів старших класів під час проведення «Уроку реального життя».

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