У Польщі продовжено жалобу у зв’язку із авіакатастрофою під Смоленськом до 18 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, відповідне рішення прийняв в.о. Президента Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ.

Жалоба, яка мала завершитися цієї п’ятниці, продовжена через заплановані на суботу спільну похоронну церемонію для загиблих в авіакатастрофі та похорон Президента Польщі Леха Качинського і його дружини Марії Качинської.