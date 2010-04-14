У Польщі продовжено жалобу

13:34, 14 квітня 2010
Різне
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У Польщі продовжено жалобу у зв’язку із авіакатастрофою під Смоленськом до 18 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, відповідне рішення прийняв в.о. Президента Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ.

Жалоба, яка мала завершитися цієї п’ятниці, продовжена через заплановані на суботу спільну похоронну церемонію для загиблих в авіакатастрофі та похорон Президента Польщі Леха Качинського і його дружини Марії Качинської.

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