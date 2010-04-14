Медведєв поїде на похорон Качинського

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ 18 квітня візьме участь у церемонії похорону Президента Польщі Леха Качинського і його дружини, які трагічно загинули в авіакатастрофі під Смоленськом.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу Кремля.

Літак польського Президента Л.Качинського розбився під Смоленськом вранці 10 квітня 2010 року. За попередніми даними, літак Ту-154 зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман. На борту перебували 96 людей. Не вижив ніхто.

Серед загиблих - сам Президент, його дружина і частина керівництва країни. Вони прямували до Катині на жалобні заходи на місці масового поховання польських офіцерів, розстріляних НКВС у березні 1940 року.

Похорон Л.Качинського і його дружини Марії відбудеться в неділю, 18 квітня, на території Королівського замку Вавель у Кракові. Похорон заплановано на 14.00 за місцевим часом.