Королевська: Комітет ВР жорсткіше контролюватиме виконання законів

Комітет з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва має намір посилити контроль за виконанням вже ухвалених законів і проводитиме роз'яснювальну роботу серед підприємців.

Про це заявила голова парламентського комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН в прес-службі комітету.

"Ми намагатимемося, щоб норми законів виконувалися неухильно", - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, принцип мовчазної згоди так і не запрацював з 1 квітня як це передбачено законодавством. "На жаль, прогресивні норми законодавства, за які проголосували переважна більшість депутатів, не виконуються. Це означає, що Україна втрачає можливості поліпшення бізнес-клімату і стимулювання малого та середнього бізнесу", - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, роз'яснювальну робота з підприємцями не ведуть - представники бізнесу не знають про свої права, а чиновники на місцях блокують реалізацію норм закону. "Водночас представники влади, замість того, щоб стежити за дотриманням чинного законодавства, виступають із заявами і пропонують ввести принцип мовчазної згоди ще раз, роблячи вигляд, що їм невідомо про прийняття відповідних нормативних актів", - заявила глава комітету ВР.

"Закони повинні виконуватися. Інакше підприємці остаточно зневіряться у державі, і ринок ще більше піде в тінь. Я розумію, що чиновникам дуже не хочеться втрачати доступ до "годівниці" і відмовлятися від виробленої роками звички вимагати данину, але влада повинна забезпечувати виконання законів і зупинити беззаконня на місцях", - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.