У важкомі стані залишаються 7 посраждалих

Сім осіб, постраждалих під час терактів у московському метро, залишаються у важкому і вкрай важкому стані в лікарнях столиці, повідомляє Мінздравсоцрозвитку Росії.

"На 16.00 (мск) 14 квітня 2010 року в лікувальних закладах знаходиться 43 потерпілих від вибухів у московському метрополітені. З них у вкрай важкому стані - одна людина, у важкому - шість осіб, середній тяжкості - три людини, у задовільному стані - 33 людини", -передает РІА «Новини».

За даними Мінздравсоцрозвитку Росії на 13 квітня, у лікарнях Москви проходили лікування 48 потерпілих від вибухів у метро.

Вибухи на станціях "Луб'янка" і "Парк культури" Сокольницької лінії столичного метрополітену сталися 29 березня в ранкову годину пік з інтервалом у 45 хвилин. За останніми даними, 40 осіб загинули, понад 90 постраждали.