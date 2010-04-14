ГОЛОВНЕ на 14 квітня

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*** Фінанси: Україна і МВФ досягли принципової домовленості про реалізацію нової програми на 2 роки

Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли принципової домовленості про реалізацію нової програми співпраці, розрахованої на два роки.

Про це УНІАН повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

«Той кредит (stand-by, підписаний в 2008 році, – УНІАН) закінчується цього року, а нам потрібний дворічний кредит. У нас буде нова програма. Зараз переговорний процес триває, але у нас є принципова домовленість, що буде нова програма», – сказав міністр.

При цьому він не уточнив суми нового кредиту і його умови, проте відзначив, що реалізацію діючої програми буде припинено.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. З 2008 року Україна одержала вже три транші на загальну суму близько 11 млрд. дол.

НБУ одержав позитивне сальдо інтервенцій у 32,048 млн. дол.

Позитивне сальдо інтервенцій Національного банку України (НБУ) за підсумками вчорашньої сесії на валютному міжбанку становило (у доларовому еквіваленті) 32,048 млн. дол. Це витікає з інформації Нацбанку, наданої агентству УНІАН.

Вчора НБУ на міжбанку купив 147,454 млн. дол., продав – 115,406 млн. дол.

Як повідомлялося, у вівторок, 13 квітня, на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9140/7,9265, на 12:00 звузився спред – 7,9220/7,9250. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9235/7,9255 грн./дол.

Нацбанк купував долари за курсом 7,9250.

Позитивне сальдо інтервенцій Нацбанку з початку квітня ц.р. становить 183,068 млн. дол.

Довідка УНІАН. Міжнародні валютні резерви Національного банку України у березні ц.р. збільшилися на 4,1% – до 25 млрд. 147,27 млн. дол. Інтервенції НБУ на валютному ринку (сальдо) становили 953,7 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

За результатами продажу ОВДП до Держбюджету надійшло 3,3 млн. грн.

За попередньою інформацією, вчора за результатами розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до Державного бюджету вдалося залучити 3,3 млн. грн.

Про це сказано в телеграмі Національного банку України (НБУ), текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

ОВДП з погашенням 20 жовтня 2010 року було розміщено на суму 927,930 тис. грн. під 15% річних, 30 березня 2011 року – 874,250 тис. грн. під 15%, 27 березня 2013 року – 1,508 млн. грн.. під 14,5%.

Як повідомляв УНІАН, до Держбюджету України за результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП з початку року надійшло 13,642 млрд. грн. Загалом з початку року було розміщено урядових паперів (з урахуванням ОВДП, випущених для рекапіталізації) на загальну суму 20,032 млрд. грн.

Також з початку року НБУ проводив операції з двостороннім котируванням держоблігацій України, за результатами яких продано держоблігацій (за номінальною вартістю) на суму 3,724 млрд. грн., придбано – на 2,156 млрд. грн.

Уряд ще не визначив умов випуску ОВДП для компенсації боргу з ПДВ - Клюєв

На даний момент уряд продовжує визначати умови випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для компенсації боргу з відшкодування ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

«Все що стосується ПДВ облігацій, зараз готується положення на цю тему», - сказав він.

А.КЛЮЄВ відзначив, що розмір заборгованості з відшкодування ПДВ на сьогодні перевищує 25 млрд. грн. і нині уряд аналізує суб`єкти, які очікують відшкодування ПДВ.

«Зараз тривають перевірки. Ми дивимося, де це нормальне підприємство-товаровиробник, а у кого це просто дутий ПДВ. Після того, як цю перевірку буде завершено, тоді ми чітко визначимо, на яку суму будуть випущені ОГДП», - сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він відзначив, що планується встановити термін обігу ОВДП в межах 2-3 років.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує для погашення нагромадженої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), які матимуть вільний обіг на фондовому ринку.

Новини банків: Регіональні підрозділи НБУ тепер можуть змінювати ставки рефінансування

Національний банк України уповноважив свої регіональні підрозділи вносити зміни в договори рефінансування комерційних банків щодо розміру процентної ставки.

Це передбачено постановою Нацбанку №170 від 7 квітня 2010 року, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, підрозділи НБУ мають право "вносити зміни до діючих кредитних договорів і договорів застави (іпотеки) у частині зміни розміру процентної ставки за кредитом на підставі підписаного головою правління (ради директорів) банку, засвідченого відбитком печатки банку і зареєстрованого в банку клопотання, поданого банком" відповідно до діючої нормативної бази.

Як повідомляв УНІАН, у лютому набула чинності постанова Нацбанку №47, яка затверджувала положення про видачу Нацбанком стабілізаційного кредиту (рефінансування), який надається банку для підтримки ліквідності у разі реальної загрози стабільності його роботи.

Згідно з положенням, процентна ставка за кредитом є змінною, базується на обліковій ставці НБУ і залежить від класу банку і категорії забезпечення. Банк має право клопотати як з приводу продовження терміну договору, так і з приводу зміни облікової ставки.

Довідка УНІАН. Національний банк України у січні-березні 2010 року провів операції з рефінансування банків на суму 3,4 млрд. грн.

У 2009 році обсяг виданих НБУ кредитів комерційним банкам та іншим позичальникам збільшився на 22% і на 1 січня 2010 року склав 74,025 млрд. грн.

Кабмін ініціює передачу функцій банківського нагляду від НБУ Фонду гарантування вкладів

Кабінет Міністрів України ініціює передачу функцій банківського нагляду від Національного банку України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це йдеться в урядовому проекті Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2010 рік, який оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Зокрема, в одному з пунктів документа сказано: «...переглянути стратегію розвитку Дирекції з питань банківського нагляду (передбачивши передачу функцій до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) і переглянути відповідні нормативні акти».

До робочої групи з підготовки цього питання будуть включені представники Фонду гарантування вкладів фізосіб, Нацбанку, Мінфіну, Мінекономіки та Мінюсту.

У документі підкреслюється, що система гарантування вкладів фізичних осіб України потребує реформування. «На сьогодні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб практично виконує функції розрахунків із вкладниками за зобов`язаннями ліквідовуваних банків», – наголошується в програмі.

Згідно з планами уряду, реформування системи гарантування вкладів фізосіб полягатиме в розширенні повноважень фонду шляхом передачі йому частини повноважень Національного банку щодо роботи з проблемними банками з метою збереження активів проблемного банку й оптимального виведення його з ринку.

Також у програмі поставлено завдання завершити роботу над концепцією реформування й сприяти внесенню змін до законодавства щодо посилення ролі Фонду гарантування вкладів у процесі реорганізації банків.

Як повідомляв УНІАН, екс-голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Віктор СУСЛОВ ініціював передачу цьому органу повноважень Нацбанку у сфері здійснення банківського нагляду.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

Із листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.

Кабмін змінив склад квоти у наглядових радах державного "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" Кабінет Міністрів України змінив склад своєї квоти в наглядових радах державного "Ощадбанку" та "Укрексімбанку".

Це передбачено постановою уряду №304 від 29 березня 2010 року, текст якої оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, до наглядових рад "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" увійшли керівник апарату прем`єр-міністра Олександр КУШНІРЕНКО, перший заступник міністра Кабінету Міністрів Костянтин ЛЮБЧЕНКО, заступник міністра економіки Валерій МУНТІЯН, заступник міністра фінансів Сергій РИБАК, голова Державного казначейства України Сергій ХАРЧЕНКО.

Документом передбачено припинення повноважень членів наглядової ради "Укрексімбанку" Георгія БЕРАДЗЕ, Валерія ДЕОРДІЄВА, Андрія ПОРТНОГО, Михайла ЛИВИНСЬКОГО, Ольги ТІТОВОЇ, а також членів наглядової ради "Ощадбанку" Георгія БЕРАДЗЕ, Михайла ЛИВИНСЬКОГО, Анатолія МЯРКОВСЬКОГО, Наталії САВУЛІЙ, Марини ЮХНО.

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством, наглядові ради "Ощадбанку" та "Укрексімбанку", які на 100% належать державі, формуються за квотним принципом. До наглядових рад банків входять 15 осіб, по 5 осіб від Верховної Ради, Президента та Кабінету Міністрів України.

ПЕК: В уряді очікують завершення переговорів про ціну на газ наступного тижня

В уряді України очікують завершення переговорів з визначення нової ціни на газ наприкінці цього - початку наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

Він наголосив, що на даний момент переговорний процес іде успішно.

«Я думаю, що наприкінці тижня цього, можливо, на початку наступного, він уже закінчиться, і ми матимемо реальну ціну на газ», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він відзначив, що після визначення ціни на газ проект Держбюджету буде відкориговано і внесено до Верховної Ради у квітні, щоб парламент зміг прийняти його до 1 травня.

Пояснюючи, чому проект бюджету, який практично готовий, не може бути внесений до парламенту вже зараз, А.КЛЮЄВ сказав: «Чому ми не можемо подати бюджет без ціни на газ – бо там, щойно ми дізнаємося нову ціну на газ, у нас мають відразу перераховуватися декілька показників у бюджеті. Якщо ми знижуємо ціну до тієї, до якої ми хочемо, то, гадаю, що НАК «Нафтогаз України» обійдеться без державних дотацій. Ті ж самі субсидії потрібно буде одразу перерахувати».

Він відзначив, що всі ці доопрацювання після встановлення нової ціни на газ можна буде зробити буквально за дві-три години.

При цьому А.КЛЮЄВ не надав детальнішої інформації про пропозиції української і російської сторін щодо змін умов постачання газу.

"Усе, що стосується ціни, я б не хотів зараз відповідати, бо триває процес. І ви ж знаєте, коли йдуть переговори, краще жодної конкретики не надавати. Як тільки вони закінчаться, одразу ви знатимете, яка базова ціна, як вона змінюється від вартості газойлю, або який коефіцієнт: 0,8 чи 1 використовується при розрахунку основної ціни на газ... Зараз рано про це говорити", - сказав А.КЛЮЄВ.

Нафта ОПЕК ще подешевшала

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у вівторок, 13 квітня, знизилася на 0,68 долара - до 81,52 долара за барель з 82,20 долара за барель в попередній день торгів, сказано у повідомленні організації.

У березні 2010 року середня ціна бареля нафти ОПЕК склала 77,21 долара, в лютому - 72,99 долара, в січні - 76,01 долара за барель.

Рекорд ціни "кошика" був встановлений 3 липня 2008 року - 140,73 долара за барель. Середня ціна за підсумками 2009 року виявилася більш ніж удвічі нижчою - 61,06 долара за барель.

У березні 2008 року "кошик" був розширений до 12 сортів нафти за рахунок Еквадору. Таким чином, нині ціна "кошика" ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін таких сортів нафти, що добувають країни картеля: Saharan Blend (Алжір), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

Ціни на ринку нафтопродуктів у Росії завищені на 15-20% Ціни на гуртовому та роздрібному ринках нафтопродуктів у Росії зараз завищені на 15-20%, сказав сьогодні в ході "Урядової години" в Раді Федерації керівник Федеральної антимонопольної служби /ФАС/ Ігор Артемьєв. "Зараз ціни - і ми можемо довести це за допомогою наших аналітиків - на 15-20% вищі від тих, які мали б бути і в гурті, і в роздріб", - сказав він, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

І. Артемьєв нагадав сенаторам, що протягом останніх років служба активно намагається протистояти тенденції підвищення внутрішніх цін на нафтопродукти слідом за світовою кон`юнктурою. "При цьому діє цей механізм тільки в одному напрямку: якщо йде зниження на світовому ринку, то в Росії ціни не знижуються", - пояснив він.

Головним механізмом у боротьбі з нафтовиками для ФАС стала розроблена нею і прийнята урядом РФ формула ціни при продажі нафти на біржі. Вона розраховується методом "зворотного рахунку" з вирахуванням експортних мит і логістики від поточних світових цін. ФАС розраховує, що саме цей механізм і поступовий розвиток біржової торгівлі нафтопродуктами дозволить урівноважити російських ринок.

Як сказав голова ФАС, "нафтовики не дуже хотіли виходити на біржу з податкових міркувань" і за 2009 рік через біржові торги було продано лише 2% від загального обсягу ринку - тоді як за 1-й квартал 2010 року цей показник вже дійшов до 8%. "А для того, щоб вийшла квазіринкова, хоч би справедлива, ціна потрібно 10-15% відповідних контрактів продавати на біржі", - продовжив І.Артемьєв. Він запевнив сенаторів у тому, що служба продовжуватиме порушення справ проти нафтовиків доти, "поки компанії не підуть торгувати на біржу і ми не отримаємо прозоре ціноутворення».

Він нагадав, що за 2009 рік нафтові компанії "Великої четвірки" ("ЛУКОЙЛ" (LKOH), ТНК- BP (TNBP), "Газпром нафта" (SIBN) і "Роснефть" (ROSN)) оштрафували загалом на 26 млрд крб. За словами І. Артемьєва, у судових спорах з нафтовими компаніями служба виграє практично в усіх справах без вийнятку в Московському регіоні, але "як тільки ми від`їжджаємо на 50 км від Москви, ми починаємо програвати компаніям". Так було програно три справи в Тюменській області проти ТНК-ВР і справи проти "Газпром нафти" в Санкт-Петербурзі.

Як наголосив очільник ФАС, наприкінці травня суперечку нафтовиків і антимонопольників розгляне Вищий арбітражний суд (ВАС) РФ, "рішення якого носитимуть остаточний характер для усіх компаній". За його словами, цитує ІТАР-ТАРС, "ця справа носить історичний характер для усієї країни", і залежно від результатів можна буде говорити про те, чи працюють в країні ринкові інститути антимонопольного регулювання і відповідних санкцій.

Соцполітика: Уряд з 1 березня підвищив на 1,1% пенсії Уряд з 1 березня підвищив на 1,1% трудові пенсії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр праці та соціальної політики Василь НАДРАГА сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

«Виходячи з розміру пенсії, яку людина отримує, буде збільшено на коефіцієнт 1,011, тобто це буде збільшено на 1%. Збільшення не велике, але це виконання зобов’язань, які існують по чинному законодавству», - сказав В.НАДРАГА.

Водночас, міністр підкреслив, що після затвердження державного бюджету на 2010 рік в Україні відбудеться більш істотне збільшення соціальних виплат. «Більш суттєве збільшення відбудеться після ухвалення державного бюджету на 2010 рік, відповідно до якого будуть включені соціальні стандарти і відповідним чином буде зроблено перерахування пенсій з 1 січня поточного року», - пояснив він.

За словами В.НАДРАГИ, бюджет Пенсійного фонду передбачає можливість збільшення пенсій з 1 березня. «У бюджеті Пенсійного фонду на ці цілі передбачено 369 млн. грн.», - уточнив міністр.

ВР не змогла ухвалити рішення щодо про допомогу малозабезпеченим сім»ям Верховна Рада не змогла ухвалити жодного рішення щодо проекту Закону «Про внесення змін до статей 5 та 8 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (щодо допомоги на рівні прожиткового мінімуму).

Як передає кореспондент УНІАН, даний законопроект був внесений народним депутатом від Партії регіонів Михайлом ПАПІЄВИМ.

Парламент не підтримав пропозицію розглянути даний законопроект наступного пленарного тижня, оскільки він не підготовлений профільним комітетом до другого читання. Народні депутати декілька разів голосували, але жодного разу не було набрано необхідних 226 голосів.

Водночас ВР не підтримала рішення щодо розгляду законопроекту сьогодні без відповідного рішення профільного комітету.

Голова Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботу парламенту Олександр ЄФРЕМОВ зазначив, що відповідно до закону про Регламент ВР, у такій ситуації законопроект вважається відхиленим.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не погодився з цим, зазначивши, що парламент не розглядав по суті даний законопроект у другому читанні, і тому його не можна вважати відхиленим. «Не потрібно трактувати Регламент так, як хтось хотів би», - зазначив він.

Даним законопроектом пропонується надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, виходячи з розміру прожиткового мінімуму. Опозиція наполягає на ухваленні даного законопроекту.

Народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО, виступаючи у сесійній залі і звертаючись до громадян України, заявив, що їм «цим законом перед носом водили, як морковкою перед ослом, і дурили наших громадян».

Він наголосив, що «фракції провладної більшості, які сьогодні створюють коаліцію, головна з них - це фракція Партії регіонів, не голосують за нього». «Вони відмовляються голосувати за закон, який значно покращує соціальний захист громадян України», - додав О.ЛЯШКО.

При цьому депутат закликав фракції Блоку Литвина і КПУ підтримати даний законопроект у другому читанні.

В результаті о 12-й годині у засіданні парламенту була оголошена чергова, передбачена Регламентом ВР, перерва.

Транспорт: головою Державіаадміністрації призначено Колісника

Заступником міністра транспорту та зв`язку України – головою Державної адміністрації авіаційного транспорту призначено Анатолія КОЛІСНИКА.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За його даними, А.КОЛІСНИКА призначено на останньому засіданні Кабінету Міністрів України. Водночас, офіційного документа про призначення поки немає, у зв`язку з чим у Міністерстві транспорту та зв`язку поки не підтверджують інформацію про призначення.

Нагадаємо, А.КОЛІСНИК до недавнього часу обіймав посаду заступника голови Державіаадміністрації. Він уже очолював Державіаадміністрацію – з листопада 2006 по січень 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2010 року Олександра ДАВИДОВА було звільнено з посади заступника міністра транспорту та зв`язку – голови Державіаадміністрації. Він очолював авіаційне відомство з січня 2008 року.

Сергієнка призначено 1-м заступником гендиректора «Укрзалізниці» Кабінет міністрів України призначив Миколу СЕРГІЄНКА першим заступником генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниці), звільнивши його з посади заступника гендиректора цієї адміністрації.

Відповідне розпорядження (№832-р від 12 квітня ц.р.) опубліковано на сайті Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, М.СЕРГІЄНКА було призначено заступником генерального директора «Укрзалізниці» 6 січня 2010 р. До цього він очолював Донецьку залізницю.

«Укрзалізниця» відновить продаж квитків за паспортами – Костюк Дніпропетровськ. 14 квітня. УНІАН. «Укрзалізниця» підтримує пропозицію Міністерства внутрішніх справ України про відновлення продажу залізничних квитків для пасажирів за паспортами у зв`язку з дедалі частішими випадками міжнародного тероризму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам у Дніпропетровській області генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК.

За його словами, продаж квитків за паспортами означає більше порядку на залізницях і менше зловживань з квитками.

М.КОСТЮК відзначив, що «Укрзалізниця» дедалі активніше поширює технологію продажу електронних квитків, які пасажири викуповують за пред`явленням паспорта.

Він наголосив, що питання відновлення продажу іменних залізничних квитків нині в процесі вивчення. Остаточне рішення, за його словами, буде ухвалено спільно МВС і «Укрзалізницею» впродовж 1-2 місяців.

«Після цього рішення буде передано на затвердження уряду», – сказав гендиректор «Укрзалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» відмінила продаж квитків за паспортами чи іншими документами, що засвідчують особу, в листопаді 2007 року.

Попередній фінрезультат роботи "Укрзалізниці" в I кв. - понад 60 млн. грн. прибутку

Попередній фінансовий результат роботи «Укрзалізниці» (УЗ) в першому кварталі ц.р. становитиме «60-70 млн. грн. прибутку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровській області заявив генеральний директор УЗ Михайло КОСТЮК.

За його словами, за січень-березень ц.р. обсяги внутрішньодержавних залізничних перевезень зросли порівняно з аналогічним періодом 2009 року на 7%, стабілізувався рівень падіння транзитних перевезень.

М.КОСТЮК відзначив, що в результаті цього "Укрзалізниця" в першому кварталі ц.р. збільшила свої доходи на 500 млн. грн.

«Разом з тим, нас не зовсім задовільняє рівень прибутку, одержаного в першому кварталі, оскільки збільшуються витрати на ремонт вантажних і пасажирських вагонів до літніх перевезень. УЗ не вистачає фінансового ресурсу», - наголосив М.КОСТЮК.

За його словами, з 9 млрд. грн. капітальних інвестицій, на які "Укрзалізниця" має право на рік, 3,5 млрд. грн. передбачається витратити на паливо.

Гендиректор УЗ наголосив, що економія тільки 1 млрд. грн., витрачених на придбання палива, дасть змогу модернізувати 5 тис. вагонів.

Як повідомляв УНІАН, доходи залізниць України від звичайної діяльності за 2009 рік становили 39,4 млрд. грн., що на 1,2% більше від показника 2008 року.

Чистий прибуток "Укрзалізниці" за минулий рік становив 363,4 млн. грн.

Автопром: В Україні зросло виробництво автомобілів

За попередніми даними, у березні 2010 року з конвеєрів вітчизняних автовиробників зійшло 5 тис. 267 од. техніки, забезпечивши приріст у порівнянні з лютим на рівні 69%.

Про це повідомляє агентство ЛІГАБізнесІнформ із посиланням на прес-службу асоціації "Укравтопром".

В асоціації відзначили, що в березні спостерігалася тенденція до збільшення обсягів виробництва. Легкових авто вироблено 4 тіс.493 од., вантажівок - 613 од., автобусів - 161 од.

"Більше за всіх автомобілів вироблено ЗАТ "ЗАЗ" і корпорацією "Богдан", а ось такі підприємства як ТОВ" Автомобільний завод Віпос" і ТОВ "Автомобільний завод Анторус" ще не відновили виробництво", - говориться в повідомленні.

У цілому, за даними "Укравтопрому", в першому кварталі 2010 року в Україні вироблено 10 тис. 710 автотранспортних засобів. Серед них: легкових автомобілів - 9 тис. 411 од., вантажівок - 810 од., автобусів - 489 од.

Таким чином, за підсумками перших трьох місяців 2010 року український автомобільний сектор просів на 58% у порівнянні з першим кварталом 2009 року.

Як повідомлялося, в лютому 2010 року в Україні було виготовлено 3 тис. 119 авторанспортних засобів, що на 34% більше, ніж у січні 2010 року.

За підсумками 2009 року автовиробництво в Україні скоротилося на 84%.

Щоб задіяти потужності, що простоюють, українські підприємства в 2010 році мають намір домогтися реалізації низки стимулюючих заходів з підтримки вітчизняного автовиробництва.

Будівництво: Яцуба поставив завдання за 2-3 місяці зупинити спад житлового будівництва

Міністр регіонально розвитку і будівництва України Володимир ЯЦУБА поставив завдання за 2-3 місяці зупинити спад житлового будівництва в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку вимогу він озвучив сьогодні у Вінниці під час наради з розробки регіональних програм будівництва доступного житла.

«Ми повинні за 2-3 місяці зупинити спад житлового будівництва. Якщо люди бачитимуть, що будівельні майданчики стоять, – ніхто ані копійки не принесе», – сказав міністр.

В.ЯЦУБА переконаний, що для зміни ситуації в будівельній галузі необхідно відновити довіру громадян. «Хай залишається елітне житло, котеджне, але попит нам сьогодні підказує, що потрібні однокімнатні, двокімнатні недорогі квартири, які підтягнуть ринок, у тому числі і вторинний», – сказав він.

Міністр також наголосив, що необхідно «розібратися» з будівельними компаніями. «Які з них потребують державної підтримки – від фінансування і до завершення житла 70-процентної готовності, будівництва квартир до 100 кв.м.», – відзначив В.ЯЦУБА.

Уряд має намір змінити керівний склад ДІУ – Тігіпко Кабінет Міністрів України має намір змінити кадровий склад керівництва Державної іпотечної установи (ДІУ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

За його словами, один з кандидатів вже пройшов співбесіду, але хто саме, С.ТІГІПКО відмовився відповісти.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. Щодо паперів видається 100% державна гарантія.

Трагедія: У Польщі продовжено жалобу до 18 квітня

У Польщі продовжено жалобу у зв’язку із авіакатастрофою під Смоленськом до 18 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, відповідне рішення прийняв в.о. Президента Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ.

Жалоба, яка мала завершитися цієї п’ятниці, продовжена через заплановані на суботу спільну похоронну церемонію для загиблих в авіакатастрофі та похорон Президента Польщі Леха Качинського і його дружини Марії Качинської.

До Варшави доставлено тіла 30 загиблих в авіакатастрофі під Смоленськом

Сьогодні до Варшави доставлено тіла 30 із 96 жертв суботньої авіакатастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, на столичному аеродромі відбулася траурна церемонія, під час якого виступив глава польського уряду Дональд ТУСК.

"Ви повернулися до батьківщини, повернулися до своїх близьких, але сьогодні ваші близькі плачуть. Плаче вся Батьківщина", - сказав прем’єр-міністр Польщі.

Він назвав обов’язком поляків віддати шану трагічно загиблим землякам.

"Поляки виконають цей обов’язок. Слава їх пам’яті", - закінчив свою промову Д.ТУСК, котрий також зачитав імена усіх доставлених сьогодні до Польщі жертв авіакатастрофи.

Серед них - глава канцелярії Президента Владислав Стасяк, міністр президентської канцелярії Павел Випих, колишній глава Міністерства оборони Єжи Шмайдзінський, керівник Національного олімпійського комітету Пьотр Нуровський, глава Національного банку Польщі Славомір Скшипек.

На летовищі також перебував в.о. Президента та глава Сейму Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ.

Медведєв та Янукович поїдуть на похорон Качинського

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поїде до Польщі на церемонію поховання польського Президента Леха Качинського 18 квітня.

Це УНІАН підтвердили у Міністерстві закордонних справ України.

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ 18 квітня візьме участь у церемонії похорону Президента Польщі Леха Качинського і його дружини. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу Кремля.

Літак польського Президента Л.Качинського розбився під Смоленськом вранці 10 квітня 2010 року. За попередніми даними, літак Ту-154 зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман. На борту перебували 96 людей. Не вижив ніхто.

Серед загиблих - сам Президент, його дружина і частина керівництва країни. Вони прямували до Катині на жалобні заходи на місці масового поховання польських офіцерів, розстріляних НКВС у березні 1940 року.

Похорон Л.Качинського і його дружини Марії відбудеться в неділю, 18 квітня, на території Королівського замку Вавель у Кракові. Похорон заплановано на 14.00 за місцевим часом.

Як повідомляли ЗМІ, у церемонії поховання також візьмуть участь президенти США та Франції Барак ОБАМА та Ніколя САРКОЗІ.

На похорон Качинського планують приїхати також Азаров, Литвин, Ющенко і Тимошенко

На похорон трагічно загиблого Президента Польщі Леха Качинського, крім Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, також планують прибути прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, а також колишній глава Української держави Віктор ЮЩЕНКО та екс-прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, їхні прізвища включені у список делегацій, оприлюднених польськими ЗМІ.

Міністерство закордонних справ Польщі поки що не оприлюднило список високопосадовців, котрі підтвердили свою участь у недільній церемонії поховання Леха та Марії Качинських.

МЗС повідомляє, що затверджений список може бути оприлюднений завтра.

Представники Посольства України у Варшаві були не доступні для коментарів.

Водночас прес-секретар В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА підтвердила, що екс-президент України планує поїхати на поховання Л.Качинського.

За її словами, В.ЮЩЕНКО братиме участь в усіх офіційних жалобних заходах.

“Для В.ЮЩЕНКО навіть мимохіть не виникало думки, щоб не їхати до Польщі й не попрощатися зі своїм другом, не віддати йому останню шану”, - підкреслила І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, похорони Л.Качинського та його дружини Марії відбудуться у неділю на території королівського замку Вавель у Кракові. Похорон заплановано на 14.00 за польським часом.