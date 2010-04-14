До Варшави доставлено тіла 30 загиблих

Сьогодні до Варшави доставлено тіла 30 із 96 жертв суботньої авіакатастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, на столичному аеродромі відбулася траурна церемонія, під час якого виступив глава польського уряду Дональд ТУСК.

"Ви повернулися до батьківщини, повернулися до своїх близьких, але сьогодні ваші близькі плачуть. Плаче вся Батьківщина", - сказав прем’єр-міністр Польщі.

Він назвав обов’язком поляків віддати шану трагічно загиблим землякам.

"Поляки виконають цей обов’язок. Слава їх пам’яті", - закінчив свою промову Д.ТУСК, котрий також зачитав імена усіх доставлених сьогодні до Польщі жертв авіакатастрофи.

Серед них - глава канцелярії Президента Владислав Стасяк, міністр президентської канцелярії Павел Випих, колишній глава Міністерства оборони Єжи Шмайдзінський, керівник Національного олімпійського комітету Пьотр Нуровський, глава Національного банку Польщі Славомір Скшипек.

На летовищі також перебував в.о. Президента та глава Сейму Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ.