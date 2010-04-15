Україна і Білорусь мають намір налагодити промислову кооперацію

Україна і Білорусь вивчать можливість налагодження промислової кооперації в галузі машинобудування.

Це питання прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ і перший віце-прем`єр-міністр Республіки Білорусь Володимир СЕМАШКО обговорили сьогодні під час зустрічі у Києві, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

"Ми повинні максимально розглянути всі можливості кооперації України та Білорусі в машинобудуванні, зокрема щодо виробництва сільськогосподарської техніки. Потреби сільського господарства вимагають значного збільшення поставок на ринок України, тому ми намагаємося знайти цікаві і взаємовигідні проекти", - заявив М.АЗАРОВ.

За його словами, кооперація України і Білорусії у даному питанні також розширить можливості обох країн щодо поставки продукції на ринки третіх країн. На думку М.АЗАРОВА, промислова кооперація та інші спільні проекти в різних галузях дозволить збільшити товарообіг між нашими країнами у 1,5-2 рази.

У свою чергу В.СЕМАШКО підкреслив, що Білорусь готова працювати над налагодженням кооперації в машинобудуванні: "Ми готові піти на системну кооперацію в машинобудуванні - не тільки в галузі сільського господарства, але і автомобілебудуванні, виробництві громадського, комунального транспорту. Це все можливо зробити", - заявив перший віце-прем`єр-міністр Білорусі.