АНОНС на 15 квітня

Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради.

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Відбудеться відкрите засідання Національної комісії регулювання електроенергетики України.

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Відбудеться брифінг заступника голови Державної податкової адміністрації України Сергія Лекаря на тему: „Подальші кроки по детінізації заробітної плати”.

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Відбудеться прес-тур на Київський ювелірний завод, під час якого журналісти дістануть можливість прийняти участь в усіх основних етапах виробництва прикрас з дорогоцінних металів, а також поставити запитання провідним фахівцям ювелірної справи.

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Прес-конференція голови правління АК «Київенерго» Едуарда Соколовського та інших керівників Компанії по напрямах. Тема прес-конференції: «Підсумки опалювального сезону 2009/2010 та інші актуальні питання тепло- і електропостачання Києва».

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Прес-конференція голови правління Всеукраїнської асоціації кредитних спілок «Кредитна спілка військовослужбовців України» Олександра Нагорського на тему: «Кредитні спілки допоможуть добудувати незавершені об`єкти?».

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12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Ринок нерухомості Києва: підсумки першого кварталу 2010 рік». Учасники: ген. директор АН «Благовіст» Ірина Луханіна, ген.директор АН Park Lane Галина Мельникова, директор інформаційно-аналітичного порталу Володимир Германов, ген.директор АН «Планета Оболонь» Віталій Котенко. Питання: «Підсумки першого кварталу 2010 року на ринку вторинної нерухомості столиці»; «Ринок елітної нерухомості в першому кварталі 2010 року: особливості, тенденції, перспективи розвитку»; «Ринок первинної нерухомості: результати першого кварталу. Прогнози»; «Аналіз кризових змін на ринку житла Києва».

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В «ЛігаБізнесІнформ» відбудеться інтернет-конференція начальника Головної державної інспекції на автомобільному транспорті Мінтранссвязі Юрія Майбороди на тему: «Робота автостанцій: як примусити монополістів грати за правилами споживачів

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Відбудеться засідання опозиційного Кабінету Міністрів за участю лідера опозиції Юлії Тимошенко. Під час засідання опозиційного уряду буде, зокрема, заслуховує доповідь міністра юстиції опозиційного уряду Олени Шустік на тему: «Судово-правова реформа в Україні».

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В рамках підготовки до 6-го засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії відбудеться українсько-російський Діловий форум «Україна-Росія: Об`єднання можливостей по подоланню кризи. Нові аспекти співпраці - Перспективи ефективного розвитку».

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Прес-конференція екс-міністра економіки України, голови Ради з вивчення продуктивних сил України НАНУ Богдан Данилішина на тему: «Бюджетоспроможність» уряду. Фундамент і перспективи економічної політики Миколи Азарова».

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Відбудеться розширене засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (КДМА). Питання: Про стан проведеної роботи щодо прибирання прибудинкових територій, вивозу сміття, впорядкуванню парків і скверів, впорядкуванню районів міста Києва і ремонту доріг. Про схему святкового освітлення вулиці Хрещатик до дня Перемоги. Голова - Київський міський голова Леонід Черновецький.

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У рамках XIV міжнародної виставки енергетики, електротехніки, енергоефективності elcomUkraine 2010 (весна) відбудеться Міжнародна конференція «Інформаційні технології і телекомунікаційні системи в електроенергетиці». Організатор - Компанія ТЕХЕКСПО.

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Круглий стіл на тему: "Чи можна зупинити рейдерство в Україні: прогнози і тенденції". Організатор - "Юридична газета".

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Відбудеться церемонія пуску першого в історії Київського метрополітену Фотопотягу. Фотопотяг вийде з електродепо «Харківське» на Сирецько-Печерську лінію. Захід проводиться у рамках підготовки до 50-річчя з дня введення в експлуатацію першої ділянки КП «Київський метрополітен».

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Круглий стіл на тему: "Майбутнє української реклами: тенденції формуються сьогодні". Учасники: Євген Ромат, голова Союзу рекламістів України; Артур Герасимов, ген.директор дослідної компанії "Українська маркетингова група" (UMG); Михайло Черняк, фахівець із стратегічного планування, менеджер проекту по вивченню споживчих трендів компанії THINK! McCann Erickson; Валерій Курейко, віце-президент Українського PR-альянсу, ген.директор компанії стратегічних комунікацій Publicity Creating; Мирослава Немцова, ген.директор агентства результативного маркетингу "З141" та інші.

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Відбудеться прес-тур до Львова, присвяченого презентації проектів Представництва ЄС в Україні у рамках співпраці між Україною і ЄС «Управління галузями пов`язаними з енергією в місцевих органах влади, - Співпраця в міському розвитку і діалозі»; «Підтримка інтеграції України в Транс-европейськую транспортну мережу»; «Виконання Україною зобов`язань щодо членства у ВТО і Європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторний підхід)» .

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" поширюється за підпискою. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98.