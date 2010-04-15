Ярослав Качинський може боротися за пост Президента

Брат-близнюк трагічно загиблого Президента Польщі Леха Качинського Ярослав може боротися за пост глави держави на позачергових виборах у червні. Про це пише сьогодні польська газета Rzeczpospolita.

За даними видання, більшість членів опозиційної партії "Право і справедливість", співзасновником якої був Л.Качинський, вважають, що у виборах має взяти участь лідер партії Ярослав КАЧИНСЬКИЙ.

"Ми ще не знаємо, чи він візьметься за виконання цієї місії. Він прибитий смертю найближчих", - сказав виданню один із провідних політиків PiS.

Альтернативним кандидатом партійці називають 39-річного колишнього міністра справедливості та генерального прокурора Збігнєва ЗЬОБРА, котрий - за внутрішніми опитуваннями - серед поляків мав рейтинг, близький до рівня підтримки Л.Качинського.

Видання також зауважує, що більшу проблему із кандидатом має ще одна опозиційна партія, представлена у Сеймі, - "Союз лівих демократів" (SLD), котра в авіакатастрофі 10 квітня втратила свого кандидата Єжи Шмайдзінського та популярну депутатку Йоланту Шиманек-Дереш.

За неофіційними даними, виходець із SLD Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ, котрий двічі підряд очолював Польщу, буде переконувати лідера партії Гжегожа НАПЄРАЛЬСЬКОГО підтримати 62-річного Анджея ОЛЕХОВСЬКОГО - одного із співзасновників правлячої в країні з кінця 2007 року "Громадянської платформи".

Популярний серед поляків представник так званого лівого табору Влодзімеж ЦІМОШЕВИЧ категорично відмовився від участі у виборах Президента.

Як повідомляв УНІАН, чергові президентські вибори у Польщі мали відбутися восени цього року.

"Громадянська платформа" обрала своїм кандидатом у Президенти главу Сейму Броніслава КОМОРОВСЬКОГО, котрий після трагічної смерті Л.Качинського, згідно з Конституцією, почав виконувати обов’язки глави держави.

Дата позачергових виборів Президента Польщі буде оголошена 21 квітня, що означає найпізніший можливий термін для голосування 20 червня.

Літак польського Президента Л.Качинського розбився під Смоленськом вранці 10 квітня 2010 року. За попередніми даними, літак Ту-154 зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман. На борту перебували 96 людей. Не вижив ніхто.

Серед загиблих - сам Президент, його дружина і частина керівництва країни. Вони прямували до Катині на жалобні заходи на місці масового поховання польських офіцерів, розстріляних НКВС у березні 1940 року.