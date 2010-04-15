Газета: Медведько заявляє, що факт отруєння Ющенка доведено

Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО упевнений, що факт отруєння державного діяча Віктора ЮЩЕНКА доведено матеріалами кримінальної справи.

Про це О. МЕДВЕДЬКО повідомив в інтерв`ю газеті "Комерсант - Україна" (№ 65 від 15 квітня).

При цьому генпрокурор не виключив, що у цій справі у слідства можуть з`являться нові версії. "Галина Іванівна (КЛИМОВИЧ - керівник слідчої групи) уже не один рік займається цією кримінальною справою, але доки конкретного результату немає. Але я упевнений: факт отруєння доведений матеріалами кримінальної справи", - заявив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В. ЮЩЕНКА отруїли діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

29 січня 2010 року заступник генпрокурора Микола ГОЛОМША заявив, що Генпрокуратура завершить розслідування кримінальної справи про отруєння В. ЮЩЕНКА незалежно від того, залишиться чи не залишиться він Президентом.

Відразу після інавгурації нового Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, 26 лютого, заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН заявила, що сумнівається в розкритті вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і отруєння В. ЮЩЕНКА.

4 березня 2010 року тоді голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що справу про отруєння В. ЮЩЕНКА можна було передати до суду ще у 2007 році. Проте, на думку керівника СБУ, на той момент не вистачило рішучості у керівників Секретаріату Президента. За словами В. НАЛИВАЙЧЕНКА, саме вони відповідальні за передачу справи в Генпрокуратуру, після чого СБУ втратило контроль над нею.

13 квітня 2010 року у Верховній Раді України припинила роботу Тимчасова слідча комісія парламенту з питань розслідування обставин отруєння В. ЮЩЕНКА, створена 31 березня 2009 року. Головою ТСК був народний депутат з фракції Партії регіонів Володимир СІВКОВИЧ.