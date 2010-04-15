ГОЛОВНЕ на 15 квітня (день)

Економіка

ВР затвердила проект програми розвитку України на 2010 рік

Верховна Рада України прийняла в першому читанні Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття цього документу проголосували 242 народні депутати з 420 зареєстрованих в сесійній залі.

Прийняття документу підтримали 171 депутат від фракції Партії регіонів, 10 - від БЮТ, 13 - від НУ-НС, 25 - від КПУ, 19 від Блоку Литвина і 4 - позафракційних.

Верховна Рада також доручила профільному комітету підготувати проект держпрограми для підготовки його в цілому на наступному пленарному тижні.

Фінанси

Податківці нарахували понад 619 млн. грн. штрафів

З початку 2010 року за підсумками перевірок суб'єктів господарювання податківці виявили порушення у сфері виплати заробітних плат у 97,6% випадках, нарахували понад 619 млн. грн. податків і штрафних санкцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив заступник голови Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) Сергій ЛЕКАРЬ.

За його словами, у великих платників податків тенденції до цих порушень практично немає. Найбільш ризиковими сферами тіньових оборотів готівкових засобів, у тому числі і в частині виплат зарплат "у конвертах", є торгівля, надання послуг і т. і., тобто сфера діяльності малого бізнесу.

Окрім того, з початку року податківці виявили 36 тис. найманих робітників, працю яких використовували без укладення трудових договорів і без перерахування відповідних податків до бюджету. До того ж, до держреєстрації залучено 19 тис. громадян, які здійснювали діяльність без дозвільних документів.

На 12 квітня виявили понад 1,1 тис. правопорушень, пов'язаних з виплатою зарплат "у конвертах" і 497 порушень, пов'язаних з розрахунком за товарно-матеріальні цінності необлікованими готівковими коштами. За матеріалами перевірок порушено 90 кримінальних справ про ухиляння від сплати податків, зборів, порушення трудового законодавства і невиплату заробітної плати.

З 20 квітня почнуться виплати вкладникам банку «БІГ Енергія»

ПАТ КБ «ПриватБанк» як банк-агент з 20 квітня по 1 червня 2010 року проводитиме виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам ВАТ Банк «БІГ Енергія».

Про це сказано в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, опублікованому в газеті «Голос України» №67 від 15 квітня.

ТЕК

Клюєв: тарифи на газ для населення піднімати не будуть

Перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сподівається, що у 2010 році не доведеться піднімати тарифи для населення, у тому числі на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Верховній Раді в ході обговорення проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік.

А. КЛЮЄВ сказав, що необхідність підвищення тарифів відпаде після досягнення домовленостей про зниження газу, який купуємо у Росії.

"Усе, що стосується тарифної політики - якщо ми домовимося про ціну на газ, а я думаю, що ми домовимося, - то тарифи для населення ми піднімати не будемо", - заявив перший віце-прем'єр-міністр.

Опозиція пропонує Кабміну розробити програму заміщення

Опозиційний уряд пропонує Кабміну розробити програму заміщення російського газу українським вугіллям, електроенергією, нетрадиційними енергетичними ресурсами, і врахувати це під час підготовки бюджету на 2010 рік і програми діяльності Кабміну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції народний депутат України, міністр опозиційного уряду Олександр ГУДИМА.

Він наголосив, що сьогодні спостерігають тенденції спаду видобутку в Україні нафти і газу. За його словами, за перший квартал цього року цей спад складає 10%.

Він сказав, що "на догоду декільком фінансово-промисловим групам чинний уряд вирішив збільшити фактичне споживання російського газу з 27 до 37 млрд. кубометрів".

Опозиціонер підкреслив, що в умовах світової економічної кризи падіння ВВП необхідно зменшити залежно від імпорту енергоносіїв.

О. ГУДИМА підкреслив, що необхідно збільшити видобуток вугілля на 15 млн. тон і таким чином замістити споживання 10 млрд. кубометрів російського газу (саме на таку кількість газу порівняно з 2009 роком передбачено збільшити закупівлю газу для потреб України).

О. ГУДИМА вважає, що у випадку, якщо чинний уряд не підтримає пропозицій опозиційного, останній самостійно розроблятиме програму заміщення російського газу.