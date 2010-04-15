Україна та Білорусь заявляють про необхідність активізації стосунків

Україна і Білорусь заявляють про необхідність інтенсифікації двосторонніх стосунків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили перші віце-прем'єр-міністр України і Білорусі Андрій КЛЮЄВ та Володимир СЕМАШКО сьогодні під час засідання українсько-білоруської міжурядової комісії з питань торговельно-економічної співпраці.

"Я упевнений, що для обох сторін це засідання має велике значення, оскільки регулярність і періодичність наших зустрічей свідчить про розуміння значущості цих переговорів для позитивного розвитку торговельно-економічних стосунків між Україною і Білоруссю", - сказав А.КЛЮЄВ.

За його словами, необхідно знайти "загальний підхід і прийнятні для усіх рішення щодо багатьох складних, але вирішуваних запитань двосторонніх економічних стосунків".

Перший віце-прем'єр України повідомив, що сьогодні на засіданні планують обговорити питання промислової кооперації, створення спільних підприємств, а також погоджувати основні напрями збільшення взаємного торгового обігу.

"Нарешті у нас дуже важливе питання - підготовка до проведення заходів на вищому рівні. Президенти наших країн Віктор ЯНУКОВИЧ і Олександр ЛУКАШЕНКО особисто задали високий тон двосторонньої співпраці. Перед нами голови держав поставили високу планку, але я упевнений, що спільними зусиллями ми успішно її здолаємо", - сказав А.КЛЮЄВ.

Зі свого боку В. СЕМАШКО підкреслив, що діяльність двосторонньої міжурядової комісії свідчить про системність взаємної роботи. За його словами, зараз у взаємній торгівлі спостерігається активізація після падіння об'ємів в умовах світової фінансової кризи. "Необхідно, щоб робочі групи постаралися до візиту В. ЯНУКОВИЧА в Білорусь підготувати відповідні документи - міжурядові угоди, меморандуми, протоколи, для того, щоб візит Президента України був максимально наповнений", - запропонував перший віце-прем'єр Білорусі.