Головне на 15 квітня (вечір)

Київ і Мінськ домовилися про постачання в квітні 80 тис. тон нафти з Венесуели в Білорусь.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив представник підприємства "Білнафтохім".

"Перший танкер доставить 80 тис. тон венесуельської нафти в Одеський порт, а звідти нафту транспортуватимуть залізничним транспортом" (а не по нафтопроводу "Одеса-Броди", як обговорювали раніше - УНІАН), - сказав представник "Білнафтохіму".

Водночас, за словами представника білоруської компанії, тривають переговори про можливість постачань нафти з Венесуели в Білорусь по нафтопроводу "Одеса-Броди".

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) України має намір переглянути тарифи газопостачальних компаній (міськ- і облгазів) на транспортування і постачання природного газу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі регулювальника, відповідне питання внесене до порядку денного чергового засідання комісії, запланованого на 23 квітня 2010 року.

Згідно з повідомленням, через перегляд тарифів на транспортування природного газу розподільними газопроводами, НКРЕ планує також переглянути розмір загального тарифу на транспортування газу (магістральними і розподільними) трубопроводами.

Востаннє НКРЕ переглядала тарифи на транспортування і постачання газу в серпні 2008 року. Тоді прийняли рішення про їх підвищення з 1 вересня 2008 року.

Зокрема, середньозважений тариф на розподіл газу, з урахуванням загального обсягу транспортування газу і планової тарифної виручки для облгазів, підвищився на 46,2% - 81,3 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

Середньозважений тариф на постачання природного газу облгазів виріс на 28,7% - до 34,50 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

Загальний тариф на транспортування природного газу для споживачів України виріс на 27,7% - з 96,30 до 122 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

Національний банк України (НБУ) відзначає зниження інфляційних і девальваційних очікувань бізнесу в I кварталі 2010 року. Про це повідомляють на сайті Нацбанку.

"У I кварталі 2010 року інфляційні очікування ослабилися порівняно з попереднім кварталом. Очікувана середня інфляція на наступні 12 місяців складе 14,6% проти 15,1% у ІV кварталі 2009 року. Понад половина респондентів (52,7%) прогнозує, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців буде в межах 10-20% - сказано в повідомленні.

За даними НБУ, значно посилилися очікування щодо курсової стабільності: частка респондентів, які чекають збереження курсу гривні до долара США без змін, збільшилася до 40,9% проти 33,3% у ІV кварталі 2009 року. Зменшилася питома вага респондентів, які прогнозують здешевлення гривні, як щодо долара США (47,3% проти 58,6% відповідей), так і щодо євро (46,9% проти 64,2%).

"Істотному зменшенню девальваційних очікувань, на нашу думку, сприяло закінчення політичної невизначеності в суспільстві після президентських виборів і очікування чіткої економічної політики новообраної влади", - вважають в Нацбанку.

У наступні 12 місяців респонденти чекають зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні: баланс відповідей був позитивним на рівні 12,6%.

За даними НБУ, чергове щоквартальне опитування керівників підприємств щодо того, як вони оцінюють поточну і майбутню ділову активність, інфляційних і курсових очікувань, змін економічної ситуації в країні проведене з 14 до 28 лютого 2010 року. Опитали 1 243 підприємства в усіх регіонах країни, які представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, кількістю працівників.

Ставка транзиту російського газу через територію України у другому кварталі 2010 року зросте з 2,78 до 2,84-2,88 дол. за тис. кубометрів на 100 км.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління з роботи з країнами ближнього зарубіжжя ВАТ "Газпром", директор ТОВ "Газпром Збут Україна" Анатолій ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ сьогодні в Києві під час українсько-російського ділового форуму.

"У другому кварталі ставка виросте на 6-10 центів", - сказав він. При цьому А. ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ сказав, що в 2010 році "Газпром" планує істотно наростити обсяги транзиту газу через Україну - до 116,9 млрд. куб. м. Він також нагадав, що минулого року цей показник склав 95,8 млрд. куб. м

Також А. ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ відзначив платіжну дисципліну з боку НАК "Нафтогаз України". "За останні півтора року українська держкомпанія завжди вчасно здійснювала оплату за поставлені обсяги газу", - сказав він.

Міністерство палива і енергетики України та концерн "Білнафтохім" мають намір до 1 червня 2010 року розглянути можливість і підготувати пропозиції для урядів двох країн щодо транспортування нафти на білоруський нафтопереробний завод (НПЗ) з використанням магістральних нафтопроводів України та Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняли на сьогоднішньому засіданні міжурядової українсько-білоруської комісії з питань торговельно-економічної співпраці.

Окрім того, сторони домовилися, що до кінця квітня узгодять питання встановлення конкурентного тарифу на транспортування залізничним транспортом нафти, яка йде транзитом через Україну в Білорусь.

Уряд України планує підвищення акцизних зборів на алкогольні і тютюнові вироби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО на зустрічі з представниками європейських ділових кіл.

«Рішення ухвалили (про підвищення – УНІАН), і завтра зустрічаємося з конкретними виробниками і обговорюватимемо це. Говорити, що у сусідів, що у нас, і шукати якесь спільне рішення і пояснювати наші дії», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він не назвав розміру пропонованого підвищення акцизів, підкресливши, що вони будуть не вищими, ніж у сусідніх країнах, щоб уникнути збільшення контрабанди алкогольних і тютюнових виробів до України.

«Можу одразу сказати, що ніяких волюнтаристських дій робити ми не будемо… Я одразу можу сказати, якщо у Молдові і Росії діятимуть одні акцизи, а у нас інші, то я сам наполягатиму на тому, щоб ми їх вирівняли. А якщо хтось пропонуватиме підняти акциз вище, ніж у Молдові – ніколи на це я не піду сам, тому що знаю, що це буде абсолютна контрабанда сьогодні. І свого виробника своїми руками ніхто знищувати не хоче», - сказав С.ТІГІПКО.

В Україні зростання промислового виробництва в березні ц.р. проти березня 2009 р. становило 13,8%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в березні, порівняно з лютим, зростання промислового виробництва становило 16,2%, а в січні-березні проти аналогічного періоду 2009 р. – зростання 10,8%.

(УНІАН)