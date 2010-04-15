Курс НБУ на 16.04.10
23:16, 15 квітня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 16.04.10100 USD - 792.5800 (15 квітня - 792.6300)100 EUR - 1073.4704 (15 квітня - 1079.1657)10 RUR - 2.7396 (15 квітня - 2.7290)Облікові курси банківських металів на 16.04.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-91245.77 (15 квітня-91865.82)961 XAG 10 Срібло-1448.04 (15 квітня-1457.65)962XPT10Платина-136006.73(15 квітня-137124.99)964 XPD 10 Паладій-42799.32 (15 квітня-43198.34)
Офіційний курс НБУ на 16.04.10
100 USD - 792.5800 (15 квітня - 792.6300)
100 EUR - 1073.4704 (15 квітня - 1079.1657)
10 RUR - 2.7396 (15 квітня - 2.7290)
Облікові курси банківських металів на 16.04.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-91245.77 (15 квітня-91865.82)
961 XAG 10 Срібло-1448.04 (15 квітня-1457.65)
962XPT10Платина-136006.73(15 квітня-137124.99)
964 XPD 10 Паладій-42799.32 (15 квітня-43198.34)
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