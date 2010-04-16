Анонс на 16 квітня

Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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Відбудеться українсько-німецький круглий стіл і практичний семінар на тему: «Інструменти державної підтримки розвитку експортного потенціалу: досвід Німеччини для України».

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Відбудеться Конгрес соціального партеру Державної служби зайнятості в м. Києві з проведенням семінарів для працедавців на тему: “Співпраця кадрових служб підприємств з центрами зайнятості - запорука успіху”. Організатор - Київський міський центр зайнятості.

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Круглий стіл на тему: «Як забезпечити конкурентоспроможність українського ринку? Державна політика і бізнес-практика». Запрошені: голова Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку Д.Тевельов, голова підкомітету з питань цінних паперів і фондового ринку Комітету Верховної Ради І.Прасолов, перший заступник голови НБУ О.Шаповалов, голова ФДМУ О.Рябченко.

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Відбудеться позачергове засідання колегії Мінжилкомунгоспу про підсумки проходження опалювального сезону 2009-2010 рр. і перспективи реформування галузі у 2010 році. Перед засіданням колегії у 10:30 відбудеться прес-конференція міністра з питань житлово-комунального господарства України Олександра Попова.

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Прес-конференція на тему: «УАІБ: підсумки 15-річчя і плани на майбутнє». Учасники: голова Ради УАІБ Дмитро Леонов і генеральний директор УАІБ Андрій Рибальченко.

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13-30 в УНІАН прес-конференція організаторів Національного Мотор Шоу SIA: Асоціації автовиробників України „Укравтопром” і української виставкової компанії АВТОЕКСПО на тему: „SIA’2010 - головна автомобільна подія року. Київський міжнародний автосалон об`єднує автомобільний ринок України”. Учасники: президент Асоціації автовиробників України „Укравтопром” Михайло Резник; генеральний директор української виставкової компанії АВТОЕКСПО Олександр Гаращенко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Круглий стіл: "Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення". Учасники: Володимир Полохало, глава комітету Верховної Ради з питань науки і освіти; Володимир Дмитришин, заступник голови Держдепартаменту інтелектуальної власності України; Олександр Бернатович, ген.директор компанії ІТ-консалтинг (судова експертиза); Юрій Капіца, директор Центру інтелектуальної власності і передачі технологій НАНУ; Петро Крайнєв, директор науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мінюсту України; Руслан Шевчук, радник ЮФ "Спенсер і Кауффманн" та інші. Організатори: Юридичний клуб; ИА Ліга; журнал "Український юрист".

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Круглий стіл на тему: "Про підвищення конкурентоспроможності підприємств гірничо-металургійного і хімічного комплексів". Організатор: парламентський Комітет з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва. Голови Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталя Королевська зустрінеться з журналістами.

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Прес-конференція на тему: «Великий адронний колайдер почав експерименти. Перші результати». У прес-конференції візьме участь завідувач відділом фізики високої щільності енергії Інституту теоретичної фізики ім. Боголюбова НАНУ Геннадій Зінов‘єв.

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