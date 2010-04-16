Протягом тижня розшифрують "чорний ящик" літака Качинського

Протягом тижня завершиться попереднє розшифрування переговорів літака Президента Польщі Леха Качиньського, що розбився.

Як повідомили УНІАН в Міждержавному авіаційному комітеті РФ, спільно з фахівцями Республіки Польща проводиться очищення зашумленої інформації бортового звукового самописця на спеціальному обладнанні, ідентифікація голосів і виписка (протоколювання) переговорів екіпажу.

«Фахівці з розшифрування звукової інформації закінчать роботи з попереднього протоколювання переговорів протягом одного тижня, після чого розпочнуть деталізоване дослідження сильно зашумлених і малорозбірливих фраз», - йдеться у повідомленні.

На даний момент проведено попередній аналіз двох з трьох звукових каналів тривалістю 30 хвилин.

У лабораторії МАК триває робота з розшифрування, відновлення фрагментів, не стався збій, і аналізу інформації, зареєстрованої бортовим параметричним самописцем.

Наголошується, що проводиться синхронізація розшифрованої звукової і параметричної інформації, уточнення і аналіз траєкторії руху літака у вертикальній і горизонтальній площинах з урахуванням встановленої на аеродромі схеми заходження на посадку.

Після закінчення робіт зі спільного протоколювання інформації бортового звукового самописця і перекладу російською мовою внутрішньокабінних переговорів екіпажу фахівці розпочнуть аналіз дій екіпажа на підставі всіх зібраних даних.

Встановлено, що місце першого контакту літака з деревами знаходиться на відстані 1050 метрів від торця злітно-посадочної смуги (ЗПС) (район ближнього приводу) і лівіше від лінії шляху приблизно на 40-45 метрів. Через 200 м сталося зіткнення літака лівим крилом з деревом, внаслідок чого літак різко накренився з переворотом ліворуч. Основна маса фрагментів повітряного судна знаходиться на відстані 350-500 м від торця ЗПС, ліворуч від смуги на 150 м.

Також спільно з польськими фахівцями проведено огляд радіотехнічних засобів аеродрому і метеозабезпечення польотів. 15 квітня проведено обліт радіотехнічних засобів і засобів зв`язку спеціальним літаком-лабораторією.

Тривають роботи в усіх напрямах, зокрема льотному, інженерно-технічному, управлінні повітряним рухом і метеозабезпечення польоту в тісному контакті з польськими фахівцями і правоохоронними органами.

Оригінали носіїв інформації, бортового обладнання, що надійшло для досліджень, знаходяться в опечатаних обома сторонами сейфах. Робота ведеться російською та англійською мовами. Професійного і мовного нерозуміння немає.

Під час робіт з розслідування буде проведене дослідження знайдених додаткових (експлуатаційних, що фіксують той самих обсяг параметрів, що і аварійні самописці) накопичувачів параметричної інформації, які одержали значні пошкодження при руйнуванні літака.