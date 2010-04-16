МАК: літак президента Польщі зачепив дерева за кілометр до аеропорту

Літак президента Польщі Леха Качинського, що розбився під Смоленськом 10 квітня, зачепив дерева за кілометр до злітно-посадкової смуги, повідомляє Міждержавний авіаційний комітет (МАК), посилаючись на попередні результати розслідування.

"Встановлено, що місце першого дотику літака з деревами розташоване на відстані 1050 метрів від торця ВПП (район ближнього приводу) і лівіше за лінію шляху приблизно на 40-45 метрів. Через 200 метрів відбулося зіткнення літака лівим крилом з деревом, внаслідок чого стався різкий крен літака з переворотом ліворуч. Основна маса фрагментів повітряного судна лежить на відстані 350-500 метрів від торця ВПП, лівіше смуги на 150 метрів", - цитує повідомлення РІА "Новости".

Попередній аналіз розшифровки бортових самописців і результат робіт на місці показали, що пожежі або вибуху на борту повітряного судна не було, двигуни літака були працездатні.

Фахівці з розшифровки звукової інформації закінчать роботи з попереднього протоколювання переговорів протягом одного тижня, після чого розпочнуть деталізоване дослідження сильно зашумлених і мало розбірливих фраз, зазначено в повідомленні МАК.

Як повідомляв УНІАН, один з трьох "чорних ящиків" літака відправлений до Польщі. З ним мала повернутися частина польських прокурорів, які працювали в Москві над розшифровкою даних двох інших "чорних ящиків". Про це йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури Польщі. Генеральний прокурор Андрій Серемет повідомив, що екіпаж за кілька секунд до падіння літака усвідомлював неминучість загибелі: з моменту зачеплення дерева до катастрофи пройшло 3-5 секунд.