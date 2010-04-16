Тимошенко визнала свою головну помилку

Лідер об'єднаної демократичної опозиції, екс-кандидат в президенти Юлія ТИМОШЕНКО визнала, що її головною помилкою на президентських виборах став неякісний підбір кадрів.

Про це Ю. ТИМОШЕНКО заявила в інтерв'ю журналу "Кореспондент" (№14).

"Я не знімаю відповідальність з себе і своєї команди. Декількох помилок ми припустилися. Головна - у тому, що ми не змогли добре збудувати партійну вертикаль, не змогли провести якісний кадровий відбір. Щоб вести кампанію на місцях. Істотна частина депутатів місцевих рад були не стільки підтримкою для мене, скільки дискредитуючим чинником", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, аналіз виборчої кампанії показав, що не можна віддавати на відкуп місцевим партійним структурам формування списків в місцеві ради. "До цього треба залучати громадські сили, громадянське суспільство. Більше цього не буде", - підкреслила вона.

Водночас, Ю. ТИМОШЕНКО назвала ще декілька причин своєї поразки на виборах, і передусім, фінансово-економічна криза. "Усі політики без виключення боролися не з кризою, а за свою перемогу на президентських виборах. Свідомо вбивали країну, користуючись своєю владою", - пояснила лідер опозиції.

"До речі, сьогодні вже очевидно, чому Національний банк знущався з країни і уряду, з бізнесу і кожного громадянина увесь період кризи. Керівництво НБУ вже тоді з ЯНУКОВИЧЕМ непогано погоджували стратегію і тактику. І сьогодні керівництво НБУ у повному складі за цю диверсію заохочене ЯНУКОВИЧЕМ. Їх усіх нагородили правом роботи далі на своїх постах. Сьогодні усе стає очевидним і нікуди з історії України не зникне", - вважає вона.

На думку Ю. ТИМОШЕНКО якби Віктору ЯНУКОВИЧУ довелося починати виборчу кампанію в аналогічних умовах, то невідомо, які б результати він отримав. "Якби на моєму місці був ЯНУКОВИЧ, без парламенту, Нацбанку, Президента і права подати у відставку, я хотіла б подивитися, з яким результатом він доплив би до фінішу", - додала екс-кандидат в президенти.

За словами Ю. ТИМОШЕНКО, ще однією причиною її поразки на виборах стала боротьба усіх кандидатів в президенти проти уряду.