Половина поляків не знає, за кого голосувати

Майже половина поляків не знає, за кого буде голосувати на позачергових виборах Президента Польщі, які мають відбутися у червні у зв’язку із загибеллю глави держави Леха Качинського.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчить експрес-опитування, проведене інститутом Homo Homini для телеканалу Polsat.

За даними проведеного 14 квітня опитування, у якому поляки самі називали кандидатів, найбільшу кількість голосів здобув член правлячої у Польщі партії "Громадянська платформа", голова Сейму, в.о. Президента Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ. За нього готові проголосувати 31,1% опитаних.

Друге місце (10%) – у популярного серед поляків представника лівого табору Влодзімежа ЦІМОШЕВИЧА, який проте заявив, що не братиме участі у виборах.

Третє місце із 3,4% голосів - у брата-близнюка загиблого Президента Ярослава КАЧИНСЬКОГО.

3,1% опитаних готові проголосувати за представника лівих сил Ришарда КАЛІША і 2,3% - за одного із співзавновників "Громадянської платформи" Анджея ОЛЕХОВСЬКОГО.

При цьому 45,6% поляків не знають, за кого голосувати.

Водночас 76% респондентів висловили намір взяти участь у позачергових виборах.

Як повідомляв УНІАН, дата позачергових виборів у Польщі буде оголошена 21 квітня, але самі вибори, згідно з Конституцією, не можуть відбутися пізніше за 20 червня.

Чергові вибори Президента Польщі мали відбутися восени цього року.