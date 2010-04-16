Операційний директор УЄФА сьогодні відвідає Україну

Операційний директор УЄФА Мартін КАЛЛЕН сьогодні відвідає Україну для обговорення подальших кроків у підготовці до Євро- 2012 на найближчі чотири місяці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Місцевого організаційного комітету Євро- 2012.

За повідомленням, представник УЄФА проведе зустрічі та наради з фахівцями Місцевого організаційного комітету Євро- 2012.

За словами директора Турніру УЄФА Євро- 2012 в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, робота М.КАЛЛЕНА в Києві буде зосереджена на реалізації рішень Наради керівників проекту Євро- 2012(Management Board Meeting), яка відбулася у Ньоні 9 квітня.

М. КАЛЛЕН і М. ЛУБКІВСЬКИЙ обговорять стан співпраці з містами-учасниками, підготовку офіційних церемоній, організацію безпеки і правопорядку під час турніру, а також питання популяризації волонтерського руху і створення проектів соціальної відповідальності, які будуть реалізовані в найближчі 2 роки.