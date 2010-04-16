Бібліотека отримала аудіокниги для людей із вадами зору

За підтримки «Фокстрот» 300 дисків отримала Центральна бібліотека для сліпих ім. Островського

Аудіокнигу «Футуризм», записану студентами-волонтерами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримали люди із вадами зору. Презентація диску відбулася 15 квітня 2010 року у київській книгарні «Є», після чого 300 дисків були передані у Центральну бібліотеку для сліпих ім. Островського для подальшого розповсюдження у регіональних бібліотеках для незрячих та школах-інтернатах.

Журналісти мали нагоду не лише послухати поезії у записі та «на живо», але й побачити цілий футуристичний перформанс, як запевняють організатори, «у бунтарському дусі харківських нонконформістів 1920-1930х». Кобзар учасники проекту не палили, проте побавилися «канонізованими» книжками, розпили бензин, скуштували «грудочки землі» й разом із почесним гостем папугою Челентано продекламували вірші українських футуристів.

Одна з керівників проекту Єлизавета Олійник пояснює концепцію заходу: «Українські футуристи вражають своєю динамікою, дотепністю, бунтарством, мрійливістю. Ми б хотіли запропонувати незрячим посмакувати цей вільний, революційний, подекуди іронічний стиль українських футуристів. Тим паче, молодим волонтерам проекту близький драйв футуристів.»

Суть проекту «Аудіокниги для людей із вадами зору полягає в поєднанні корисного для студента-журналіста із приємним: на базі Інституту журналістики у рамках журналістської практики волонтери записують серію аудіокниг із низкою віршів незнаних чи малознаних поетів, зокрема доби «розстріляного Відродження». Цей літературний продукт буде у подальшому розповсюджений у мережі бібліотек для незрячих, а також усюди, де є в тому потреба: наприклад, у школах-інтернатах для дітей із вадами зору, які за шкільною програмою вивчають твори зазначених авторів.

У червні 2009 року було презентовано перший диск з поезією Богдана-Ігоря Антонича у рамках проекту. Своїми враженнями від почутого ділиться Марина Потеляхіна, працівник бібліотеки ім. Островського: «Артистичне виконання поезії вразило. Диск дуже гармонійний: гармонія відчувається передусім у поєднанні звуків природи з хорошою начиткою віршів. Подібні диски дуже потрібні для популяризації поезії серед людей позбавлених зору.»

Може виникнути запитання, чому для озвучування був обраний Богдан-Ігор Антонич чи українські футуристи. Юрій Вишняков, директор Центральної бібліотеки для сліпих ім. Островського, пояснює подібний вибір: «Книг у доступних форматах для незрячих дуже мало. Будь-яка книга для бібліотеки є великою цінністю, тим паче таких маловідомих письменників як представники українського футуризму чи, скажімо, постать Богдана Ігоря-Антонича. Ці книги за радянських часів важко було дістати, кожне ім`я – тепер відкриття».

Втілення проекту в життя стало можливим завдяки участі студенток Євгенії Вятчанінової та Єлизавети Олійник у конкурсі «Ініціатива року» у КНУ імені Тараса Шевченка, що забезпечило повне фінансування запланованих аудіокниг. Окрім того, студентів підтримали меценати: Група компаній «Фокстрот», компанії «Медіатрейдтинг» та «Сі Ді Імідж». Інформаційний та консультаційний супровід забезпечили Український форум благодійників, МГО «Активність» та культурно-видавничий проект «Читомо».

«Благодійність – частина філософії соціально відповідального бізнесу «ФОКСТРОТ», що розвивається під гаслом «Нова якість життя», - коментує прес-секретар управляючої компанії Групи «ФОКСТРОТ» Алевтина Белецька. – Робота у партнерстві зі студентами провідних вишів країни – успішна тактика реалізації задекларованої філософії. Київські студенти до організації соціально-корисної справи підходять якісно, креативно вирішують гостру соціальну проблему та яскраво презентують результат.»

Лише за останній рік у досвіді ГК «ФОКСТРОТ» з’явилися такі благодійні акції, проведені спільно з київськими студентами, як благодійний показ художнього фільму «Маленьке життя» Олександра Жовни, акція «Толерантність! Стираємо межу...» для формування у суспільстві толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей, підтримка дитячого будинку «Колиска дитячої надії» у с. Новосілки під Києвом, партнерство зі столичними вузами у проведенні Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпровських схилах».

«До участі у випуску аудіокниг нас запросили партнери по бізнесу з Групи «ФОКСТРОТ», коли дізналися про необхідність у CD-дисках, – прокоментував виконавчий директор компанії «Медіатрейдинг» Микола Алаторцев. - Ми з радістю долучилися до корисної справи поліпшення життя людей із фізичними вадами.»

«Розвіяти міф про те, що благодійність – справа лише багатих і знаменитих – над цим працює Український форум благодійників, перша в Україні асоціація благодійних фондів та організацій, - зазначила Леся Ярошенко, координатор інформаційних проектів УФБ. – Ідея аудіокниг для людей із вадами зору, як магніт, притягувала ресурси. Студенти й актори віддавали свій час і талант, партнери проекту – матеріальну й технічну базу, а також досвід і авторитет. І оскільки вони робили це разом – в результаті кожен отримав більше, ніж прагнув. Завдяки цій аудіокнизі благодійність увійшла в життя кожного учасника проекту як хобі, до якого хочеться повертатись і кликати друзів.»

Після випуску аудіокниги «Футуризм» студенти та актори запишуть вибрані поезії класика світової величини, народженого у м. Чернівці, - Пауля Целана, причому в оригіналі (німецькою мовою) та у перекладі (українською). Цього року минає півстоліття з дня трагічної смерті поета, що пережив Голокост, і відтак втілював свій надломлений світогляд у віршованій формі.

Прослухати поезію (файли у мп3 форматі) можна за посиланнями:

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5168898,00.html («Б.-І. Антонич. Вибрані поезії»)

http://www.chytomo.com/rozdil/vydane/futuryzm-onlayn-audio-prezentatsiya-na-chytomo.html (обидві аудіокниги).