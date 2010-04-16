Головне на 16 квітня

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають - по 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу трохи знизився порівняно з 15 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,83-7,90 грн./дол., з продажу - в межах 7,90-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,6% порівняно з 15 квітня і сьогодні складає 10,61 грн./євро, курс продажу - на 0,5% до 10,73 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,50-10,67 грн./євро, з продажу - в межах 10,70-10,85 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 15 квітня трохи знизився і сьогодні складає 0,2650/0,2723 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2699-0,2740 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,88 грн./дол., продажу - 7,91 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,83-7,90 грн./дол., з продажу - в межах 7,90-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва знизився на 0,4% відучора і сьогодні складає 10,62/10,73 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,50-10,67 грн./євро, з продажу - в межах 10,70-10,85 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 15 квітня дещо змінився - 0,2653/0,2727 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2699-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укргазбанк": долар США - 7,89/7,919 грн., євро - 10,70/10,80 грн., рубль - 0,2690/0,2750 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,86/7,92 грн., євро - 10,55/10,82 грн., рубль - 0,2700/0,2800 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,864/7,919 грн., євро - 10,58/10,75 грн., рубль - 0,2670/0,2730 грн.

У Україні зареєстрованих безробітних на 1 квітня 2010 року було 505,2 тис. осіб, що на 5%, або 25,1 тис. осіб, менше, ніж на 1 березня 2010 року (530,3 тис. осіб).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 квітня 2010 року склав 1,8% від чисельності населення працездатного віку, що на 0,1% менше, ніж на 1 березня.

Кількість безробітних, які на 1 квітня отримували допомогу з безробіття, скоротилася майже на 8% порівняно з аналогічним показником на 1 березня і становила 379,9 тис. осіб.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року скоротилася на 5,8 грн. - до 656,49 грн. (на 1 січня 2010 року - 655,56 грн.).

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ) у січні-березні 2010 року скоротили виробництво автомобільного бензину на 13,3% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 0,660 млн. тон.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, виробництво дизельного палива в Україні у січні-березні скоротилося на 5,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 0,825 млн. тон.

Також у повідомленні сказано, що виробництво паливневого мазуту в Україні у січні-березні збільшилося на 14,5% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 0,719 млн. тон.

Фонд держмайна України планує в червні виставити на торги на фондових біржах акції чотирьох обленерго, що знаходяться в держвласності, - "Прикарпаття-", "Полтава-", "Суми-" та "Одесаобленерго".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови ФДМУ Юрій ЯКОВЛЄВ.

За його словами, на 30 квітня цього року має бути завершена оцінка цих пакетів, проте, як сказав Ю. ЯКОВЛЄВ, їх, швидше за все, виставлятимуть за своєю ринковою ціною.

Заступник голови ФДМУ також повідомив, що зараз у Фонді розглядають різні варіанти реалізації цих держпакетів, зокрема, - уроздріб або єдиними пакетами. Водночас, він наголосив, що, швидше за все, акції "Одесаобленерго" виставлятимуть єдиним пакетом.

Ю. ЯКОВЛЄВ також додав, що через величезні обсяги акцій цих компаній, що реалізовуються на фондовому ринку, їх продаж займе, орієнтовно, місяць-півтора.

Фонд державного майна України пропонує Кабінету міністрів виставити на продаж на фондових біржах міноритарний пакет акцій "Укртелекому" в розмірі не менше 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови ФДМУ Юрій ЯКОВЛЄВ.

Він також сказав, що на сьогодні ще не визначений точний розмір пакету акцій "Укртелекому", який планують реалізувати через фондові біржі, додавши, що реалістичнішим виглядає продаж на біржах близько 10% акцій компанії. При цьому, за словами Ю. ЯКОВЛЄВА, реалізаційна ціна такого пакету може скласти близько 1 млрд. грн.

Ю. ЯКОВЛЄВ також повідомив, що найбільш реальним часом початку торгів щодо акцій "Укртелекому", швидше за все, буде кінець червня цього року.

При цьому він наголосив, що остаточне рішення з продажу акцій "Укртелекому" на біржах залишається за урядом.

Також, за його словами, Фонд державного майна України розглядає можливість збільшення розміру планованого до приватизації контрольного пакету акцій "Укртелекому" до 75-80%. Збільшити приватизаційний пакет акцій "Укртелекому" можна буде за рахунок 25-процентного розкріпленого з держвласності пакету акцій компанії.

Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим наказом Фонду держмайна (№1272 від 11 серпня 2009 р.) щомісячному пооб’єктному плану-графіку приватизації на III - IV квартали 2009 року, ФДМУ планував у грудні 2009 року оголосити приватизаційний конкурс з продажу 67,790% державного пакету акцій ВАТ "Укртелеком".

19 серпня 2009 року в.о. голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО заявив, що фонд не планує у 2009 році продавати держпакет акцій "Укртелекому".

24 березня виконувач обов`язків голови ФДМУ Володимир РЯБЧЕНКО повідомив, що Фонд державного майна України цього року планує виставити на продаж контрольний пакет акций ВАТ «Укртелеком».

При цьому, за його словами, стартова ціна держпакету акцій компанії складе близько 7 млрд. грн.

За його оцінкою, капіталізація "Укртелекому" сьогодні складає 10 млрд. грн. В. РЯБЧЕНКО також сказав, що фонд розраховує приватизовувати 67-процентний пакет акцій компанії і залишити в держвласності блокуючий 25-процентний держпакет, проте остаточне рішення про розмір пакету, за словами в.о. голови ФДМУ, залишається за урядом.

В.РЯБЧЕНКО також не унеможливив участі українських інвесторів в приватизації "Укртелекому".

За його словами, хоча на даний момент "Укртелеком" не готовий до продажу, проте ФДМ проведе усю необхідну роботу, щоб підготувати його до приватизації.

Уряди Російської Федерації та України схвалили домовленості, яких досягли "Газпромом" і його українські партнери у газовій сфері, у тому числі щодо цінових параметрів.

Про це повідомив російські інформагентства представник прес-служби уряду РФ, передає РІА "Новини".

За його словами, узгоджені рішення засновані на пропозиціях, які зроблив Росії Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

"Досягнуті домовленості оформлять відповідною постановою уряду. Голова уряду Володимир ПУТІН дав вказівку підготувати проект постанови вже найближчим часом", - сказав представник прес-служби.

Він наголосив, що переговори між російською і українською сторонами щодо питання співпраці в газовій сфері проходили у п`ятницю.

"Результати переговорів доповіли голові уряду Російської Федерації", - сказали у прес-службі.

У свою чергу "Газпром" повідомив, що в його центральному офісі в Москві відбулася робоча зустріч голови правління російського холдингу Олексія МІЛЛЕРА і міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКА.

"Сторони обговорили актуальні питання, пов`язані з виконанням довгострокових контрактів на постачання російського газу і транзит газу по території України", - повідомила прес-служба "Газпрому".

За підсумками першої половини квітня на готівковому ринку продовжилося зростання валютної пропозиції, обсяги якої у певні дні перевищували попит на готівкову валюту.

Про це повідомляють на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, у першій половині квітня на міжбанківському валютному ринку України спостерігалося зниження активності його учасників як в частині операцій з продажу іноземної валюти, так і її купівлі. Незважаючи на це, на міжбанківському ринку зберігалася чиста валютна пропозиція, що давало можливість Нацбанку проводити регулярні інтервенції з купівлі іноземної валюти, поповнюючи при цьому міжнародні резерви.

Згідно з повідомленням, ситуація, що склалася, сприяла мінімізації коливань обмінного курсу гривні : на міжбанківському ринку - у межах від 7,9136 до 7,9234 грн./дол. США, а на готівковому, за операціями продажу доларів США, - від 7,9072 до 7,9227 грн./дол.

Офіційний курс гривні до долара США з початку квітня майже не змінився (7,9258 грн./дол.). Щодо євро і російського рубля, офіційний курс знизився відповідно на 0,47%, до 10,7347 грн./євро, і на 1,51%, до 2,7396 грн./10 рос. рублів.

Уряд України готує свої пропозиції для підготовки Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ), із тим щоб наступного тижня у Вашингтоні продовжити переговори з питання надання Україні кредитних коштів.

Про це йдеться в заяві віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, наданій УНІАН прес-службою віце-прем`єра.

«Співпраця з Міжнародним валютним фондом для України є надзвичайно важливою. Проте кредит за всяку ціну нам не потрібен. Уряд на це не піде», - сказав С.ТІГІПКО.

Він також підкреслив, що місія МВФ надала Україні свій варіант проекту Меморандуму, який зараз активно обговорюється, в тому числі й у ЗМІ. «Потрібно враховувати, що це – лише пропозиція. З деякими моментами погодимося, з інших питань дамо альтернативні пропозиції, від чогось відмовимося», - зазначив віце-прем`єр.

Зокрема, С.ТІГІПКО повідомив, що ніяких змін до пенсійного законодавства уряд не готував. «На засіданнях Кабінету міністрів питання скорочення зарплати працюючим пенсіонерам не обговорювалися», - заявив С.ТІГІПКО, зазначивши, що уряд активно працює над пошуком додаткових шляхів фінансування Пенсійного фонду й скорочення його дефіциту.

Україна в січні-березні ц.р. збільшила експорт електроенергії на 34% (на 304,8 млн. кВт/год.), порівняноз аналогічним періодом 2009 р., до 1,202 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та енергетики.

Згідно з повідомленням, зокрема, у зазначений період експорт української електроенергії до Угорщини зріс на 59,7% - до 226,5 млн. кВт/год., до Словаччини скоротився в 3,1 раза - до 236,1 млн. кВт/год., до Румунії - зріс 2,8 раза - до 61,6 млн. кВт/год.

"Укрінтеренерго" в січні-березні ц.р. поставило до Білорусі 676 млн. кВт/год. електроенергії, тоді як в першому кварталі 2009 р. постачання до цієї країну не здійснювалися.

Польща в січні-березні ц.р. не імпортувала українську електроенергію.

Із 1 березня ц.р. Україна припинила комерційні постачання електроенергії з Бурштинської ТЕС у напрямку до Словаччини, Угорщини та Румунії через внутрішній дефіцит вугілля газової групи.

(УНІАН)