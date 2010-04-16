Курс НБУ на 19.04.10

Офіційний курс НБУ на 19.04.10100 USD - 792.5800 (16 квітня - 792.5800)100 EUR - 1072.7570 (16 квітня - 1073.4704)10 RUR - 2.7300 (16 квітня - 2.7396)Облікові курси банківських металів на 19.04.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-91701.51 (16 квітня-91245.77)961 XAG 10 Срібло-1454.38 (16 квітня-1448.04)962XPT10Платина-136323.76(16 квітня-136006.73)964 XPD 10 Паладій-42957.84 (16 квітня-42799.32)

Офіційний курс НБУ на 19.04.10 100 USD - 792.5800 (16 квітня - 792.5800) 100 EUR - 1072.7570 (16 квітня - 1073.4704) 10 RUR - 2.7300 (16 квітня - 2.7396) Облікові курси банківських металів на 19.04.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-91701.51 (16 квітня-91245.77) 961 XAG 10 Срібло-1454.38 (16 квітня-1448.04) 962XPT10Платина-136323.76(16 квітня-136006.73) 964 XPD 10 Паладій-42957.84 (16 квітня-42799.32)

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