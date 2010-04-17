ГОЛОВНЕ на 17 квітня

Хроніка подій

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Економіка

Герман: МВФ вимагає удвічі зменшити дефіцит бюджету

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН запевняє, що нова влада не піде на погіршення життя українського населення заради виконання умов Міжнародного валютного фонду.

Про це вона заявила під час ефіру програми "Шустер Live".

Г.ГЕРМАН зауважила, що МВФ ставить дуже жорсткі умови Україні, виконавши які, вона отримає новий кредит. "Під час переговорів ми мали дуже жорсткі умови", - сказала вона. Г.ГЕРМАН зауважила, що МВФ поставив умову вдвічі зменшити дефіцит бюджету - з 12% до 6%. "І ми зробимо це, виконуючи умови Міжнародного валютного фонду, але ми ніколи не підемо на те, щоб виконуючи умови МВФ, ми погіршували життя найменш забезпечених людей", - сказала вона. Г.ГЕРМАН наголосила, що влада шукатиме інші компенсатори та інші важелі для того, аби пересічні громадяни не відчули тих жорстких умов, які ставить МВФ.

Заступник глави Адміністрації Президента зауважила, що на переговорах у Вашингтоні була досягнута домовленість, що найближчі декілька тижнів буде відкрита нова програма МВФ для України, і в Україну надійдуть кредити для того, щоб країна могла відновлювати економіку.

ПЕК

Ціну на газ для України буде зменшено

Заступник глави Адміністрації Президента України Андрій ГОНЧАРУК наголошує, що вже сьогодні точно можна сказати, про те, що Росія знизить ціну на газ для нашої країни.

Про це він заявив під час ефіру на 5-му каналі.

"Ціна буде нижче, ціна буде такою, яка дасть можливість українській промисловості, українському господарству більш гармонійно, враховуючи наслідки кризи, вийти з цієї ситуації", - сказав він.

Водночас, А.ГОНЧАРУК не уточнив про який рівень зменшення ціни на газ може йтися. За його словами, єдине що зрозуміло, що ціна не буде такою як вона була декілька років тому на рівні 50 дол. за тис. куб. "Це теж чітко зрозуміло", - сказав він. Стосовно компенсаторів, то, за словами А.ГОНЧАРУКА, можна до певної міри прогнозувати, що це стосуватиметься питання більш широкого залучення російських компаній до співробітництва з українськими компанія не лише в торговельній, а й в інвестиційній сфері.

Відповідаючи на запитання, чи може компенсатором слугувати пролонгація терміну перебування ЧФ РФ у Криму, А.ГОНЧАРУК зауважив, що якщо Росія порушить це питання, то воно є предметом переговорів. "Стосовно відповідного рішення з цього питання, то відверто скажу, мені важко прогнозувати, бо все ж є відповідна угода, є відповідні положення, які до значної міри обмежують можливості у цьому сенсі", - додав він.

21 квітня у Харкові відбудеться зустріч президентів України і Росії, де, можливо, буде озвучено нову ціну на газ для України.

Росія зацікавлена в атомному комплексі України

Москва і Київ обговорюють можливість знижки в ціні на російський газ в обмін на участь у деяких проектах в Україні.

Про це заявив віце-прем`єр РФ Ігор Сєчін.

"Українська економіка переживає важкий період, один з варіантів, які ми дійсно обговорюємо - це можливість надання знижки у ціні на газ", - вважає росіянин.

За його словами, українська сторона в обмін на це пропонує деякі варіанти співпраці.

Зокрема зазначив, що Росія може взяти участь у гідрогенераціі на території України та її атомному комплексі.

"Є й стратегічні інтереси, і ще багато чого", - сказав Сєчін.

Віце-прем`єр Росії відзначив, що консультації з українською стороною тривають, обговорюється проект постанови, який, як він розраховує, найближчим часом ухвалять остаточно.

Україна сподівається одержати компенсацію від «Газпрому»

Українська влада має намір добитися від Росії підписання доповнення до контракту від 19 січня 2009 року про гарантії «Газпрому» щодо надання обсягів газу для транзиту не менш як 110 млрд. кубометрів на рік, а також уточнення реальної цифри обсягу транзиту газу на 2010 рік.

Про це говориться в документі «Актуальні питання для переговорів з російською стороною щодо внесення змін до Контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках і Контракту про обсяги і умови транзиту газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки», текст якого має в своєму розпорядженні газета «Дзеркало тижня» (№ 15 (795), 17 - 23 квітня 2010 р.).

Як повідомляє видання, документ було підготовлено «Нафтогазом» і став основою пропозицій, з якими українські парламентери їздили до «Газпрому».

Так у документі зазначається, що на сьогоднішній день контракт №ТКГУ не містить штрафних санкцій до «Газпрому» за невиконання контрактних об`ємів з транзиту, що порушує принцип паритетності зобов`язань сторін і знижує мотивацію для здійснення транзиту через Україну за наявності інших маршрутів транзиту.

При цьому, на думку української влади, у разі порушення «Газпромом» об`ємів подачі газу для транзиту необхідно провести грошову компенсацію на користь «Нафтогазу» на суму упущеної вигоди і понесених накладних витрат, а також виплату штрафних санкцій.

У документі зазначається, що умови безумовного виконання зобов`язань з поставок газу для транзиту можуть бути реалізовані при використанні контракту за типом «вези або плати».

Фінанси

Янукович призначив шістьох нових членів Ради НБУ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ змінив шістьох членів ради Національного банку України із семи, які призначаються за президентською квотою.

Про це йдеться в указі від 16 квітня № 545/2010, оприлюдненому на сайті глави держави.

Згідно з документом, до Ради НБУ призначені: перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА, заступник глави Адміністрації Президента - керівник Головного управління з питань судової реформи і судоустрою Андрій ПОРТНОВ, голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, радник Президента Роман ШПЕК, радник Президента Павло ГАЙДУЦЬКИЙ, а також завідувач кафедри фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Віктор ФЕДОСОВ.

Цим же указом В. ЯНУКОВИЧ звільнив членів Ради НБУ Анатолія ДАНИЛЕНКА, Миколу ОНІЩУКА, Анатолія ФЕДОРЕНКА, Петра САБЛУКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Володимира ПОЛЯЧЕНКА.

Призначений за президентською квотою директор Інституту економіки Національної Академії наук України Валерій ГЕЄЦЬ залишається членом Ради НБУ.

Збалансований бюджет можна прийняти лише до 15 травня

Збалансований Державний бюджет на 2010 рік можна прийняти лише до 15 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат України від фракції НУ-НС, член бюджетного комітету Верховної Ради України Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ.

За його словами, за мінімальними підрахунками тільки за 2 тижні уряд зможе презентувати проект держбюджету у Верховній Раді.

«Власне, мінімальний час, коли б не було просто так - “прийняти аби прийняти”, - це мінімально 2 тижні. Через це можливості прийняти бюджет адекватний із розрахунками із опрацюванням - не раніше 15 травня», - сказав народний депутат.

Разом з тим він припускає, що голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН «може протиснути» прийняття держбюджету.

«Але прийняти адекватний бюджет до 1 травня неможливо», - переконаний П.ЖЕБРІВСЬКИЙ.

Транспорт

Аеросвіт скасував сьогодні 15 пар міжнародних рейсів

Аеросвіт скасував сьогодні 15 пар міжнародних регулярних рейсів з Києва і регіонів України та прийняв рейс з Бангкока до Києва у Сімферополі.

Про це УНІАН по телефону повідомив помічник генерального директора авіакомпанії «АероСвіт» зі зв`язків з громадськістю Сергій КУЦИЙ.

«На цей час авіакомпанією скасовано 15 пар рейсів з Києва і регіонів України, включаючи напрямки: Будапешт, Варшава, Прага, Стокгольм, Гамбург, Пекін, Стамбул, Дубай, Ларнака, Санкт-Петербург», - сказав С.КУЦИЙ.

За його словами, також скасовані ранкові і денні рейси до Москви.

Є кілька відкладених рейсів.

Водночас сьогодні авіакомпанія прийняла рейс Бангкок - Київ у Сімферополі, оскільки повідомлення про закриття аеропорту «Бориспіль» було отримано під час польоту літака. На даному рейсі доставлено 202 пасажирів, з них 70 – транзитних.

«Зараз компанія організовує доставку пасажирів у кінцеві пункти, переважно автотранспортом, а також киян доставляють до Києва», - сказав він.

МАУ скасувала всі регулярні рейси з Борисполя

Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” скасувала всі регулярні рейси з Борисполя.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар авіакомпанії Євгенія САЦЬКА.

Крім того, чартерні рейси відкладені попередньо на завтра, після 12 год.

За даними Є.САЦЬКОЇ, детальніша інформація викладена на сайті авіакомпанії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 квітня, було повідомлено про закриття аеропорту «Бориспіль».

За даними авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, вона сьогодні відмінила зранку рейси з Борисполя до Амстердама, Лондона, Парижа, Франкфурта та Відня.

Також відмінений рейс Одеса-Відень.

Аеропорт закритий через хмару вулканічного пилу, що досягла України.

Нагадаємо, аеропорт «Бориспіль» закритий до 21 години.