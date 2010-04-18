До Кракова доставили тіла Леха і Марії Качиньських (фоторепортаж)
14:12, 18 квітня 2010Різне
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Похорон відбудеться у замку Вавель
До Кракова, де сьогодні відбудеться похорон, доставили тіла загиблих в авіакатастрофі Президента Польщі та його дружини - Леха и Марії Качиньських.
Фото Оксани Климончук, УНІАН
Президент Польщі Лех Качиньський та його дружина Марія будуть поховані під Баштою Срібних Дзвонів у кафедральному соборі краківського королівського замку Вавель.
Там о 14.00 пройдуть богослужіння і офіційна церемонія прощання. Траурна процесія пройде Королівським трактом на Вавель до королівського замку.
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