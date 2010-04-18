До Кракова доставили тіла Леха і Марії Качиньських (фоторепортаж)

До Кракова, де сьогодні відбудеться похорон, доставили тіла загиблих в авіакатастрофі Президента Польщі та його дружини - Леха и Марії Качиньських.

Фото Оксани Климончук, УНІАН

Президент Польщі Лех Качиньський та його дружина Марія будуть поховані під Баштою Срібних Дзвонів у кафедральному соборі краківського королівського замку Вавель.

Там о 14.00 пройдуть богослужіння і офіційна церемонія прощання. Траурна процесія пройде Королівським трактом на Вавель до королівського замку.