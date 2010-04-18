Десятки тисяч поляків зібралися у центрі Кракова

Десятки тисяч поляків зібралися у центральній площі Кракова для того, аби віддати останню шану трагічно загиблим Президенту Польщі Леху Качиньському та його дружині Марії, які сьогодні будуть поховані у Вавелі.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними міської влади, у центральному ринку Кракова вже зібралося 50 тис. осіб.

Тисячі людей також розмістилися уздовж королівського тракту, яким тіла президентської пари після богослужіння Маріацькій базиліці буде доставлено для поховання на Вавель.

Багато людей тримають в руках національні прапори Польщі з чорними стрічками та квіти.

Людям, котрі прибули на похорон до Кракова, допомагають орієнтуватися в місті кілька тисяч польських харцежів (аналог українського пласту - УНІАН).

Нині 750-тисячний Краків, котрий був столицею Польщі (в тому числі, ще з часів королів), є другим найбільшим містом у Польщі після Варшави, де вчора відбулися траурні заходи в пам’ять про загиблих в авіакатастрофі під російським Смоленськом.

За даними польської поліції, в траурних заходах у Варшаві вчора взяли участь понад 100 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, тіла Л.Качиньського та його дружини Марії були доставлені до Кракова сьогодні вранці.