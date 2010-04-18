У Кракові розпочався похорон Президента Польщі

В історичній столиці Польщі Кракові розпочався похорон трагічно загиблого в авіакатастрофі глави польської держави Леха Качиньського та його дружини Марії.

Як передає кореспондент УНІАН, похорон розпочався богослужінням в Маріацькій Базиліці в центрі міста.

У похоронах беруть участь родичі, найвищі високопосадовці Польщі та близько 20-ти представників міжнародних делегацій.

Серед них президент Російської федерації Дмитро МЕДВЄДЄВ, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, глава МЗС Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО.

Крім них, на похорони прибули колишній президент України Віктор ЮЩЕНКО та екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

За даними польського МЗС, на похоронах присутні президенти Німеччини, Грузії, Чехії, Румунії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Литви, Латвії, Молдови та Косова.

Вірменію, Азербайджан, Білорусію, Естонію, Мароко представляють прем’єри або глави парламентів.

Європейський союз, в який Польща вступила в 2004 році, представляє голова Європейського парламенту поляк за походженням Єжи БУЗЕК.

Після Богослужіння жалобна процесія з тілами президентської пари проїде вулицями міста до кафедрального собору королівського замку на Вавелі.

Там після "літургічного прощання", яке відправить Краківський Митрополит Станіслав ДЗІВІШ, Леха та Марію Качиньських поховають у крипні під Баштою Срібних Дзвонів.

З 17.15 до 18.00 на площі Вавельського замку представники міжнародних делегацій зможуть висловити свої співчуття родині загиблим та найвищим високопосадовцям Польщі.

Пізніше доступ до крипти, де буде похована президентська пара, буде відкрито для інших учасників похоронної церемонії.

Як повідомляв УНІАН, понад 40 представників інших держав та міжнародних організацій, серед яких Президенти США Барак ОБАМА, Франції Ніколя САРКОЗІ, канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, генсек НАТО Андерс РАСМУСЕН, голова Європейської ради Герман Ван РОМПУ та керівник Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ відмінили свою заплановану участь в похороні через хмару вулканічного пилу, яка осіла над Польщею та становила загрозу безпеці польотів.