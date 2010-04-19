Анонс на 19 квітня

Прес-конференція на тему: «Проект Програми економічного та соціального розвитку України на 2010 рік: реформи чи популізм?».

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Відбудеться 169 засідання Українського клубу на тему: "Закон про держзакупівлі: приведення до міжнародних стандартів».

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Круглий стіл на тему: «Першочергові питання розвитку фондового ринку».

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12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція Профспілки працівників галузі земельних відносин України та інших громадських організацій земельної сфери, на якій буде заявлено про початок Всеукраїнської Акції протесту проти корумпованості та непрофесійності керівництва Держкомзему України: "Вимагаємо негайних змін у керівництві Держкомзему!". Учасники: голова Профспілки працівників галузі земельних відносин України Дмитро Філіпчук, президент Асоціації "Земельна спілка України" Андрій Кошиль, голова Спілки землевпорядників України Антон Третяка та ін (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Відбудеться прес-конференція, присвячена визначенню кредитного рейтингу лідера перестрахового ринку Росії й країн СНД ВАТ "Транссиб Ре" (Росія).

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Відбудеться прес-конференція на тему: «Програма соціально-економічного розвитку: куди рухається Україна?». Учасники: Валерій Новицький - заступник директора Інституту світової економіки й міжнародних відносин НАНУ; Валерій Гладкий - генеральний директор аналітичного центру «Бюро економічних і соціальних технологій» та ін.

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Відбудеться нарада з представниками міністерств (відомств) та незалежними експертами, організована Держкомпідприємництва з метою перегляду переліку документів дозвільного характеру з метою його оптимізації.

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19-20 квітня відбудеться семінар-нарада в рамках проекту «Діалог на ринку праці» Шведського агентства міжнародного розвитку (Sida), на тему: «Система врегулювання трудових конфліктів. Досвід Швеції та України». У заході візьмуть участь керівництво Федерації профспілок України, представники Міністерства праці та соціальної політики України, Конфедерації роботодавців України та ін.

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