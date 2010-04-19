Держспоживстандарт просить перевірити діяльність ДП «УКРНДНЦ»

Керівництво Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики (Держспоживстандарт) звернулося до прокуратури міста Києва й Контрольно-ревізійного управлінню в Києві з проханням перевірити діяльність ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації і якості» (ДП «УКРНДНЦ»), яке входить в сферу управління Держспоживстандарту.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю і ЗМІ комітету.

Об`єктом перевірки повинна стати фінансово-господарська діяльність підприємства і дотримання чинного законодавства в період з липня 2009 по квітень 2010 року.

Причиною звернення до зазначених органів стали порушення, виявлені під час перевірки діяльності підприємства комісією, створеною Держспоживстандартом. Зокрема, це порушення в роботі підприємства як органу сертифікації, а також порушення у фінансово-господарській діяльності.

«Перевірено лише незначний сегмент діяльності підприємства, проте виявлено суттєві порушення. Тому ми й звернулися до прокуратури і КРУ щодо проведення подальших перевірок», – відзначив голова Держспоживстандарту України Олег ПОВОЛОЦЬКИЙ.