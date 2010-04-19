ГОЛОВНЕ на 19 квітня

Хроніка дня

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ПЕК: Росія готова на 20-25% знизити ціну на газ для України на 2010 рік - ЗМІ Українські джерела заявляють, що Росія готова на 20-25% знизити ціну на 2010 рік, що загрожує «Газпрому» втратою 3 млрд. доларів виручки. Про це пише сьогодні російська газета «Ведомости».

Видання нагадує, що наприкінці минулого тижня інформагентства з посиланням на джерела написали про те, що уряди РФ і України схвалили домовленості «Газпрому» і українських партнерів у газовій сфері, включаючи цінові. Сам «Газпром» повідомив лише, що провів чергові переговори з міністром палива й енергетики України Юрієм БОЙКОМ. Але чи є «домовленості», їх представники говорити відмовляються. Український уряд заявив лише про «певний прогрес».

Поки що нічого не підписано, кажуть двоє співробітників групи «Газпром» і джерело, близьке до Адміністрації Президента України: Ю.БОЙКО сьогодні збирається до Москви. Але попередня домовленість є, заявили двоє співрозмовників «Ведомостей», посилаючись на дані з Кабінету Міністрів України: у 2010 р. середня ціна газу для країни повинна становити 250-260 дол. за 1000 кубічних метрів проти 334 дол., зафіксованих у проекті її бюджету.

Дані про термін дії нової ціни відрізняються. Поки що йдеться лише про 2010 р., говорить співробітник групи «Газпром»: концерн збирається укласти річну додаткову угоду до 11-річного контракту з «Нафтогазом», підписаним у січні 2009 р. Що буде з документом далі - поки що не зрозуміло.

У джерела, близького до Адміністрації Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, дещо інші дані: додаткова угода постфактум змінює базову ставку в контракті, тобто діє до 2019 р. Наразі ця ставка — 450 дол. (міняється поквартально відповідно до котирувань нафтопродуктів), а нова буде 340-350 дол. Хоча Україна хотіла близько 270 дол. (щоб ціна 2010 р. була 200-220 дол.), додає він.

Базова ставка в контракті завищена, погоджується директор East European Gas Analysis Михайло КОРЧЕМКІН, а 250 дол. на цей рік - нормальна ціна: «Газпром» на початку року поставляв газ Європі в середньому по 280 дол., а Україна платила приблизно по 305 дол.

Фінанси: НБУ відновив розміщення своїх депозитних сертифікатів терміном на 60 днів

Від сьогодні, 19 квітня 2010 р., Національний банк України (НБУ) відновив розміщення своїх депозитних сертифікатів терміном на 60 днів.

Про це йдеться в телеграмі Нацбанку, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Сертифікати розміщуватимуться під 9% річних.

Останній раз сертифікати з таким терміном НБУ розміщував на початку жовтня 2009 року під 8% річних.

Як повідомлялося, Національний банк України для стерилізації надмірної ліквідності комерційних банків пропонує до розміщення свої депозитні сертифікати.

У березні ц.р. НБУ провів операції з мобілізації коштів банків на загальну суму 23,4 млрд. грн., обсяг операцій з рефінансування становить 460,2 млн. грн. (з початку року – відповідно 56,3 млрд. грн. і 3,4 млрд. грн.).

На початок квітня Нацбанк монетизував 89% ОВДП, випущених для докапіталізації комерційних банків

Національний банк України станом на 1 квітня 2010 року з 43,484 млрд. грн. облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які було випущено впродовж 2008, 2009 років і січня-березня 2010 року для докапіталізації комерційних банків, монетизував 89% (38,755 млрд. грн.). Це випливає з даних, обнародуваних на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, для вищезгаданих цілей було випущено ОВДП: у 2008 році на 13,770 млрд. грн. (монетизовано на 2 млрд. грн.), у 2009 році – 23,324 млрд. грн. (29,342 млрд. грн.), у січні-березні 2010 року – 6,39 млрд. грн. (7,413 млрд. грн.).

Доходність таких паперів у 2008 році становила 9,74%, у 2009 і 2010 рр. – 9,5% річних.

Як повідомляв УНІАН, за цей період уряд України за рахунок випуску ОВДП здійснював збільшення статутних капіталів "Ощадбанку" і "Укрексімбанку", які на 100% належать державі. Крім того, за участю уряду шляхом внесення до статутного капіталу ОВДП було докапіталізовано три недержавні банки: банк «Київ», «Укргазбанк» і «Родовід Банк».

Торік Бойко заробив 245 тис. грн., його сім’я – майже 4 млн. грн. - декларація

“Урядовий кур’єр” публікує відомості про доходи міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА та членів його сім`ї за 2009 рік.

Згідно з декларацією про доходи, загальна сума сукупного доходу міністра палива та енергетики у 2009 році становить 245 тис. 439,40 грн., у тому числі заробітна плата - 210 тис. 100,40 грн., матеріальна допомога - 35 тис. 339,00 грн.

На утримання майна сплачено 31 тис. 529,11 грн., за договорами найму (оренди) - 5 грн.

У приватній власності міністра - земельна ділянка площею 1952 кв. м, житловий будинок загальною площею 30 кв. м, квартира загальною площею 113 кв. м та гараж загальною площею 20 кв. м.

Транспортні засоби у приватній власності міністра: легковий автомобіль ВАЗ 2101, з об`ємом двигуна 1 300 куб. см та автомобіль Mersedes-Benz з об`ємом двигуна 5 000 куб. см.

Сукупний дохід членів сім`ї міністра становить 3 млн. 872 тис. 729,94 грн.

На утримання майна члени сім`ї міністра витратили 159 тис. 642,33 грн.

У приватній власності членів сім`ї міністра земельні ділянки загальною площею 16 тис. 600 кв. м, житловий будинок загальною площею 444,8 кв. м, квартира загальною площею 476,30 кв. м, гараж загальною площею 34,6 кв. м.

Також у приватній власності членів сім`ї міністра автомобіль Nіssan Mіcra об`ємом двигуна 1 300 куб см.

Номінальна вартість придбаних цінних паперів у членів сім`ї міністра - 8 тис. 871,90 грн., розмір внесків (паїв) до статутних (пайових) фондів підприємств, установ, організацій - 273 тис. 100 грн., сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах - 14 млн. 592 тис. 064,22 грн.

Табачник отримав у 2009 році понад 831 тис. грн. доходу

Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК отримав у 2009 році загальний сукупний дохід на суму 831 642,14 грн..

Такі дані оприлюднені у його декларації про доходи, повідомляє газета “Урядовий кур’єр”.

У тому числі дивіденди, проценти, роялті, отримані Д.ТАБАЧНИКОМ, - 458 193,14 грн., матеріальна допомога - 37 416 грн., прибуток від наукової, викладацької, творчої діяльності, авторська винагорода (гонорар) - 79 422 грн., зарплата - 256 611 грн.

Зазначається, що загальна сума сукупного доходу, отриманого членами сім`ї Д.ТАБАЧНИКА за 2009 рік, становить 223 126,64 грн., у тому числі дивіденди, проценти, роялті - 5 624,64 грн., прибуток від наукової, викладацької, творчої діяльності, авторська винагорода (гонорар) - 55 212 грн., заробітна плата - 162 290 грн.

Д.ТАБАЧНИК у 2009 році сплатив за договорами найму (оренди) 23 657 грн., на утримання майна, що знаходиться у приватній власності, - 62 204,12 грн., а на утримання майна, що знаходиться у приватній власності членів сім`ї сплачено 5 762 грн.

У приватній власності міністра є земельні ділянки загальною площею 6 960 кв. м, житловий будинок загальною площею 559 кв. м, квартира загальною площею 126 кв. м і гараж загальною площею 58 кв. м.

У приватній власності членів сім`ї Д.ТАБАЧНИКА є квартира загальною площею 38 кв. м та легковий автомобіль Toyota Camry з об`ємом двигуна 2 400 куб. см.

На рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах в Д.ТАБАЧНИКА є 4 542 269,17 грн., а у членів сім`ї - 1 471 782 грн.

Курс: Середній курс купівлі/продажу долара в комбанках дещо підвищився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,89 грн./дол., продають – по 7,92 грн./дол. Курс купівлі/продажу дещо підвищився порівняно з 18 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,3% порівняно з 18 квітня і сьогодні становить 10,59 грн./євро, курс продажу – на 0,5%, до 10,68 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,54-10,62 грн./євро, з продажу – в межах 10,65-10,78 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 18 квітня, майже не змінився і сьогодні становить 0,2652/0,2722 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2620-0,2690 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,89 грн./дол., продажу – 7,92 грн./дол. Курс дещо підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,3% відучора і сьогодні становить 10,59 грн./євро, продажу – на 0,4% - до 10,69 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,54-10,62 грн./євро, з продажу – в межах 10,65-10,78 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 18 квітня, не змінився – 0,2655/0,2729 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2620-0,2690 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2709-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,863/7,917 грн., євро – 10,60/10,75 грн., рубль – 0,2690/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,87/7,93 грн., євро – 10,55/10,85 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,864/7,919 грн., євро – 10,51/10,66 грн., рубль – 0,2660/0,2720 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 19 квітня, становить: гривні до долара США – 7,9258, до євро – 10,72757, до російського рубля – 0,273.

Агро: Україну можуть витіснити зі світових ринків продовольства - УКАБ

Україну можуть витіснити зі світових ринків продовольства. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) з посиланням на експертів асоціації.

Зазначається, що податкова підтримка сільгоспвиробників не забороняється Світовою організацією торгівлі (СОТ) і врахована в зобов`язаннях, які взяла на себе Україна при вступі до цієї організації. Це повідомили експерти "УКАБ", коментуючи інформацію про можливу відміну підтримки сільськогосподарських товаровиробників і особистих селянських господарств через податок на додану вартість на вимогу Міжнародного валютного фонду.

Експерти УКАБ відзначають, що подібні пропозиції можуть бути викликані двома чинниками - або фахівці міжнародних організацій вважають, що підтримувати українських аграріїв не потрібно, або вони переконані, що підтримка через бюджет буде ефективнішою. Проте і те, й інше твердження не витримують критики.

«Україна взяла на себе дуже жорсткі зобов`язання перед Світовою організацією торгівлі. Ми зафіксували підтримку в рамках "жовтої корзини" на рівні 3,043 млрд. грн. (відповідна сума зафіксована саме в гривнях, а отже поступово "з`їдатиметься" девальвацією та інфляцією), зменшили ставки імпортного мита щодо аграрної продукції до 10-15% і нижче, відмовилися від специфічної ставки імпортного мита, відмовилися від застосування спеціальних захисних заходів, і це ще далеко не повний перелік поступок нашої країни", - зазначає керівник групи експертів УКАБ Володимир ЛАПА. Тепер, за словами експерта, дискутується можливість обмеження і податкової підтримки аграріїв, хоча вона не суперечить вимогам СОТ.

Не витримує критики, за твердженням експертів УКАБ, і друга можлива мотивація відміни податкових пільг - це перехід на прямі державні субсидії. Адже цей варіант буде значно дорожчий і для держави, і для аграріїв з погляду адміністрування, а за багатьма видами продукції підтримка взагалі стане неможливою, зважаючи на ті самі обмеження СОТ. Таким чином, це опосередкований шлях до втрати державної підтримки галузі в цілому, ввважають в УКАБ.

За словами президента УКАБ Алекса ЛІССІТСИ, даний приклад наочно свідчить про подвійні стандарти відносно міжнародних організацій до України. "З одного боку, нам говорять про готовність допомогти в реалізації нашого аграрного потенціалу, а з іншого - пропонують відмінити найбільш дієві заходи державного сприяння аграрному сектору, - констатує А.ЛІССІТСА - Складається враження, що Україну просто хочуть витіснити зі світових ринків продовольства як потенційно сильного конкурента".

В УКАБ сподіваються, що Кабінет міністрів України в таких умовах чітко відстоюватиме інтереси АПК як єдиної галузі, що зберегла можливості зростання навіть у складних умовах фінансово-економічної кризи.

НБУ визначив порядок резервування за кредитами аграріям під заставу майбутнього урожаю

Національний банк України визначив порядок резервування за кредитами аграріям, коли заставою виступає майбутній урожай.

Це передбачено постановою Нацбанку (№180 від 13 квітня ц.р.), якою вносяться зміни до постанови №650 від 3 листопада 2009 р. "Про стимулювання кредитування економіки України".

«За кредитами, наданими позичальникам – виробникам сільськогосподарської продукції, приймати при визначенні чистого кредитного ризику для розрахунку резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями вартість забезпечення у вигляді майнових прав на майбутню сільськогосподарську продукцію (майбутній урожай, приплід худоби щодо) за такими коефіцієнтами залежно від категорії кредитної операції: стандартна - 50%; під контролем - 40%; субстандартна - 20%; сумнівна - 10%», - говориться в постанові НБУ. При цьому зазначається, що документ прийнято «з метою сприяння кредитній підтримці банками підприємств агропромислового комплексу».

Вищезгадана норма діятиме до 31 грудня 2011 року.

Транспорт: Ситуацію в «Борисполі» нормалізовано

Ситуацію в аеропорту «Бориспіль» нормалізовано. Про це УНІАН повідомила прес-секретар аеропорту Людмила ПЕТРІВ.

За її даними, в терміналах аеропорту вже немає ажіотажу і великого скупчення людей. «Все нормально, вже майже скрізь літаємо», – сказала вона.

За її словами, здійснюються всі перельоти, окрім тих напрямків, де все ще закритий авіапростір. Розпочато перельоти до Європи, окрім деяких напрямків Західної Європи.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з переміщенням хмари вулканічного попелу, що утворився внаслідок виверження вулкану в Ісландії, 17 квітня були закриті повітряні зони України, відповідно - не працювали аеропорти. Сімферопольська повітряна зона була закрита з 15:00 17 квітня, Львівська повітряна зона з 00:00, Бориспільська повітряна зона з 03:00, Одеська повітряна зона з 09:00 і Дніпропетровська повітряна зона з 12:00 17 квітня.

Усі повітряні зони України були відкриті 18 квітня, аеропорти почали роботу.

18 квітня “Бориспіль” почав виконувати лише чартерні рейси і рейси в східному і південному напрямках, Європа була закрита.

Українські авіакомпанії ще не підрахували збитків через обмеження перельотів

Українські авіакомпанії поки що не можуть назвати розмірів збитків, що їх вони зазнали за минулі дні від обмеження перельотів у зв`язку із закриттям аеропортів через переміщення вулканічної хмари.

Зокрема, як повідомив у коментарі УНІАН помічник директора авіакомпанії «АероСвіт» з питань зв`язків з громадськістю Сергій КУЦИЙ, суму збитків наразі назвати складно, оскільки вона залежить від багатьох чинників і витрат. Як приклад, він назвав те, що в суботу рейс з Бангкоку приземлився в Сімферополі замість Києва, у зв`язку з чим компанія організувала доправлення пасажирів до кінцевих пунктів призначення. Окрім доставки пасажирів до Києва, компанія направляла їх до інших країн. В «АероСвіті» також не виключають, що наслідком даної ситуації може бути відплив пасажирів. Як прогнозує С.КУЦИЙ, збитки авіакомпанії будуть набагато більші, ніж були після 11 вересня 2001 р.

У свою чергу, гендиректор аеропорту «Бориспіль» Борис ШАХСУВАРОВ відмовився коментувати УНІАН питання збитків.

В авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) поки що також не називають даних про збитки, за словами прес-секретаря компанії Євгенії САЦЬКОЇ, сьогодні компанія планує засідання кризового штабу. На даний момент МАУ виконала такі рейси, як Київ-Рим, Мадрид, Абу-Дабі та інші. Водночас відмінено рейси до Франкфурта, Парижа, Амстердама, Лондона, Брюсселя, Берліна, Хельсінкі.

«АероСвіт» сьогодні на 14 годину відмінив лише один рейс – Київ-Варшава. За словами, С.КУЦОГО, в деякі міста дозволені польоти з обмеженнями, зокрема, залежно від типу судна, за словами С.КУЦОГО, авіакомпанія має можливість виконувати такі польоти. Добрим знаком він назвав те, що перельоти до Вільнюса і Будапешта на даний час уже дозволили, оскільки раніше ці повітряні зони були закриті. Також в очікуванні переліт до Праги. Попри деякі обмеження, планується виконання рейсу до Стокгольма. За його словами, якщо порівнювати з учорашньою ситуацією, то сьогодні вже виконуються перельоти до Південної Європи, таким чином, «АероСвіт» збільшив кількість виконуваних рейсів, включаючи Афіни.

Європейські авіаперевізники вимагають перегляду рішення про відміну значної кількості рейсів

Європейські авіаперевізники, робота яких була блокована через хмару попелу ісландського вулкана, зажадали від авіаційних властей негайного перегляду рішення про відміну значної кількості рейсів.

Авіаперевізники зазначають на вкрай негативний вплив заборони на індустрію, а також на безпеку проведених низкою компаній тестових польотів. За наявними оцінками, сумарний збиток аеропортів і авіакомпаній перевищив мільярд євро, повідомляє NEWSru.

"Ми підтримуємо зусилля, що їх зробили Єврокомісія, Євроконтроль і національні уряди (держав ЄС) для забезпечення безпеки польотів, однак закликаємо до негайної переоцінки вжитих на європейському рівні заходів", - йдеться в заяві.

На сьогодні залишаються закритими повітряні простори Великої Британії, Ірландії, Німеччини, Бельгії, Австрії, Швейцарії, Данії, Норвегії, Швеції, Естонії, Латвії, Литви, Чехії, Словаччини, Фінляндії, Угорщини, північної Італії, частково Іспанії, Люксембурга, Франції, Болгарії, Польщі, передає ІТАР-ТАСС.

У Росії більш як 480 авіарейсів затримано або відмінено через вулканічний попіл

Російські аеропорти через наслідки виверження вулкана в Ісландії були вимушені відмінити, за даними на 9-ту годину за московським часом понеділка, 411 авіарейсів і затримати 77.

Як повідомили УНІАН у Федеральному агентстві повітряного транспорту (Росавіація), цими рейсами мали відлетіти з РФ 34 тис. 252 пасажири.

За даними відомства, в московському аеропорту «Шереметьєво» відмінено 277 рейсів і 59 рейсів затримано, цими рейсами мали відлетіти 28,526 тис. чоловік.

У московському аеропорту «Домодєдово» 16 рейсів затримано і 27 відмінено. У петербурзькому «Пулково» 91 рейс відмінено, не змогли вилетіти 5,4 тис. чоловік.

Окрім цього, в московському «Внуково» два рейси затримано і дев`ять відмінено, в Калінінграді три рейси відмінено, в Ростові-на-Дону шість рейсів відмінено, в Єкатеринбурзі два рейси відмінено і один затримано, в Самарі два рейси відмінено, в Тюмені один рейс відмінено, в Новосибірську два рейси відмінено.

Як відзначають у відомстві, скупчення пасажирів у аеропортах немає.

Решта аеропортів РФ працює в штатному режимі.

Як повідомлялося, виверження в Ісландії в ніч на 14 квітня вулкана призвело до утворення великої хмари попелу, яка з 15 квітня паралізує роботу більшості аеропортів Північної Європи.

Підприємництво: Комітет розгляне можливість збільшення кількості дозвільних Державний комітет з питань регуляторної діяльності та підприємництва розгляне питання про збільшення кількості дозвільних документів, закріплених законодавчо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час робочої наради повідомив радник голови комітету Олександр КІРШ.

За його словами, з 2005 р. до лютого 2010 р. законодавче визначення дозвільного документа розповсюджувалося на документи, які надають право на ведення певної діяльності. У формулюванні, що діє сьогодні, зазначається, що дозвільними документами є такі документи, без яких не можна займатися певною діяльністю.

«Тепер це будь-який документ, який необхідний для проведення деяких операцій», - сказав О.КІРШ. Він відзначив, що сьогодні законодавчо передбачається 167 дозвільних документів, проте, швидше за все, цей список буде збільшено.

Як повідомив О.КІРШ, сьогодні комітет вже підготував список із 245 дозвільних документів. «Але це не остаточна цифра. Думаю, що цей список збільшуватиметься», - сказав він.

У Держкомпідприємництві також повідомили, що комітет до 23 квітня ц.р. має подати список дозвільних документів на затвердження Кабінету міністрів, а в подальшому – для його затвердження на законодавчому рівні.

НП: У мерії Києва не виключають підняття води в Дніпрі ще на 20-30 см, але це нижче за критичний рівень

У Київській міській державній адміністрації не виключають підняття води в Дніпрі найближчого дня ще на 20-30 см, але це нижче за критичний рівень і не призведе до затоплення жителів столиці.

Про це пише газета «Сегодня» з посиланням на начальника Головного управління з надзвичайних ситуацій КМДА Віталія ПШЕНИЧНОГО.

«Нинішній рівень води нас влаштовує - він безпечний для людей: у Дніпрі зараз рівень води 93,2 м, в Київському водосховищі - 101,6 м. Скрізь є запас до критичної позначки», - сказав В.ПШЕНИЧНИЙ.

За його прогнозами, вода може ще піднятися на 20-30 см по Дніпру і досягне позначки 93,5 м за критичного рівня 94,15 м.

«Спаде вона десь через два-три дні», - вважає чиновник.

Водночас директор НДІ водогосподарсько-екологічних проблем Анатолій ЯЦИК відзначив, що «зараз ще не межа - прихід води буде до 21 квітня. А максимальний піднесення в Десні - з 30 квітня по 5 травня”. За його прогнозами, підтопить Чапаївку, Гнідин, Корчувате і частково Кончу-Заспу, “але люди точно не постраждають». Осокорки, Поділ і Оболонь, за його словами, поза зоною ризику.

Як пише видання, на сьогодні виправдалися прогнози синоптиків і влади про те, що у вихідні до Києва прийде велика вода: затопило сходи і лавочки на набережній Дніпра на спусках до води, частково парк Дружби Народів, частину території Гідропарку, що біля Московського мосту.

Кількість попелу вулкана Ейяф’ятлайокудль помітно зменшується

В Ісландії з кратера вулкана Ейяф’ятлайокудль почала витікати лава. Згідно з повідомленням метеорологів, кількість попелу, що вивергається вулканом, помітно зменшується.

Вулкан Эйяф’ятлайокудль почав вивергатися 14 квітня. Через велику кількість попелу, який досі продовжує вивергатися з його кратера, було повністю перекрито повітряний рух у країнах Європи, повідомляє «Газета.ру». Досі обсяг авіаперевезень залишається нижчим за 30% звичайного.

Наслідки виверження ісландського вулкана мали серйозніший вплив на обсяг авіаперевезень, ніж теракти 11 вересня в Нью-Йорку, відзначають експерти.